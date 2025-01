Elon Musk chce kupić klub w Premier League! Celuje w giganta

Liverpool stał się celem znanego inwestora i biznesmena. W rozmowie z Times Radio Errol Musk zdradził, że jego syn Elon Musk wyraził chęć zakupu The Reds.

PA Images / Alamy, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Elon Musk i logo Premier League

Liverpool znalazł się na celowniku Elona Muska

Elon Musk należy do grupy najbogatszych ludzi na świecie. 53-latek jest właścicielem portalu X, a także założycielem takich firm jak Tesla czy SpaceX. Jego majątek w ostatnim czasie oszacowano na prawie 432 miliardy dolarów. Niedawno pojawiła się szokująca informacja, że południowoafrykański przedsiębiorca przymierza się do zakupu jednego z czołowych klubów w Premier League.

Ojciec najbogatszego człowieka na świecie Errol Musk był gościem Times Radio. W krótkiej rozmowie zdradził, że Elon Musk chciałby kupić Liverpool. Powód ewentualnego zakupu jednej z najlepszych drużyn na świecie jest bardzo prosty. Jego rodzina jest mocno związana z miastem. Jednocześnie ojciec Elona Muska zasugerował, że od chęci zakupu do finalizacji droga jest bardzo daleka.

– Nie mogę tego skomentować, bo podniosą cenę. Wraził taką chęć, ale to nie oznacza, że dojdzie do transakcji. Ale tak, chciałby kupić Liverpool. Każdy by chciał, ja również – powiedział Errol Musk w rozmowie z Times Radio.

– Jego babcia urodziła się w Liverpoolu, mamy krewnych w mieście i mieliśmy szczęście poznać grupę The Beatles, ponieważ dorastali z częścią naszej rodziny. Jesteśmy związani z Liverpoolem – dodał ojciec Elona Muska.

Aktualnie właścicielem Liverpoolu jest amerykański holding Fenway Sports Group. John W. Henry na zakup The Reds zdecydował się w 2010 roku, płacąc 300 milionów funtów. Pod jego rządami klub z Anfield Road wygrał Ligę Mistrzów w 2019 roku i Premier League w 2020 roku.

W aktualnym sezonie Liverpool po 19. kolejkach zajmuje 1. miejsce w Premier League. Nad drugim w tabeli Arsenalem mają 6 punktów przewagi. Natomiast zespół Kanonierów ma o jedno spotkanie rozegrane więcej niż The Reds.