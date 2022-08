Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Kiepsko sezon ligowy zaczął Liverpool. The Reds zremisowali w dwóch pierwszych meczach z Fulham i Crystal Palace i już na starcie rozgrywek tracą sporo do Manchesteru City. Mohamed Salah nie martwi się jednak z tego powodu. Egipcjanin w ostatnim wywiadzie stwierdził, że jest za wcześnie na skreślanie Liverpoolu.

Liverpool po dwóch kolejkach Premier League ma na punkcie tylko dwa punkty

Największy rywal w wyścigu o tytuł – Manchester City ma na razie komplet zwycięstw

Mohamed Salah sugeruje, że zespół nie powinien tego rozpamiętywać, tylko myśleć już o następnych meczach

Salah zdaje sobie sprawę z dużych oczekiwań względem Liverpoolu

Mało kto, na czele z kibicami Liverpoolu spodziewał się, że drużyna po dwóch kolejkach na koncie będzie miała zaledwie dwa punkty. A były to mecze z Fulham i Crystal Palace. The Reds są na starcie rozgrywek drużyną bardzo nieskuteczną, co wykorzystali rywale. Manchester City zanotował natomiast już dwa zwycięstwa i objął pozycję lidera tabeli.

Wpływ na słabsze wyniki Liverpoolu miała także plaga kontuzji, przez co niedostępni dla Juergena Kloppa m.in. Matip, Thiago, czy Konate. Słabsza dyspozycja klubu nie martwi jednak Mohameda Salaha, który został zapytany o to w trakcie wywiadu dla Sky Sports.

– Nie rozpoczęliśmy sezonu tak jak chcieliśmy, ale taka jest ta gra. Musimy zareagować. Straciliśmy w dwóch meczach cztery punkty, ale tak się czasem zdarza. Ten sezon emocjonuje masę ludzi. Każdy rywal chce się pokazać z jak najlepszej strony i musimy mieć to na uwadze. Nie zmienimy już przeszłości, dlatego musimy skupiać się na kolejnych meczach – stwierdził Egipcjanin.

Salaha zapytano również o to, jak drużyna postrzega stratę już czterech, a niedługo może nawet siedmiu punktów do Manchesteru City. Obywatele zagrają swój mecz w 3. kolejce Premier League w niedzielę, podczas gdy Liverpool dopiero w poniedziałek.

– To może narzucać na nas lekką presję, ale myślę że jest jeszcze za wcześniej, żeby przekreślać nasze szanse – skomentował skrzydłowy.

