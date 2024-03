Dziewięć miesięcy przerwy! Dramat piłkarza Premier League

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Botman w walce z Haalandem

Poważna kontuzja zawodnika Newcastle

Botman ma pauzować aż dziewięć miesięcy

Zawodnik zerwał więzadła krzyżowe

Dramat zawodnika Newcastle United

O ogromnym pechu może mówić Sven Botman z Newcastle United. Swój występ w FA Cup przeciwko Manchesterowi City okupił bowiem poważnym urazem. SkySports donosi, że po zerwaniu więzadeł krzyżowych czeka go nawet dziewięć miesięcy przerwy.

Oznacza to, że zawodnik może wrócić do gry między grudniem a styczniem. To cios dla 24-latka, który gra na pozycji środkowego defensora.

Reprezentant Holandii zanotował w tym sezonie 17 występów w Premier League. Może mówić on on dużym pechu, bo we wrześniu uszkodził swe kolano i pauzował przez trzy miesiące. Teraz wypadł ponownie. Newcastle rozgląda się właśnie za dodatkowym defensorem, który mógłby uzupełnić skład pierwszego zespołu.