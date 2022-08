Duże dzieci Artety. Do The Invincibles im daleko, ale marzyć mają prawo

PressFocus Na zdjęciu: Premier League: Arsenal

To tylko cztery mecze. To tylko Crystal Palace, Leicester, Bournemouth i Fulham. Przewaga nad City, Tottenhamem i Brightonem wynosi zaledwie dwa punkty. Jednak wyników Arsenalu w Premier League nie wypada nie doceniać. Zwłaszcza w zestawieniu z tym, co działo się w poprzednim sezonie. Dzieci Artety dojrzały, czego nie sposób nie zauważyć.

Arsenal po czterech kolejkach plasuje się na szczycie tabeli Premier League

Kanonierzy jeszcze nie stracili punktów. To nie przypadek, jednak ekipa z Londynu ciągle nie mierzyła się z trudnym przeciwnikiem

Liverpool w znakomitym stylu zrehabilitował się z porażkę z United

Raheem Sterling pokazał, co oznacza być liderem

Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Mimo mocnej kadry Aston Villa gra poniżej oczekiwań

The Invincibles? Skojarzenia są jednoznaczne

Arsenal i seria meczów bez porażki. To budzi jednoznaczne skojarzenie. The Invincibles. Nic tak nie rozgrzewa serc i umysłów fanów Kanonierów jak myśli o mistrzostwie i rozgrywkach zakończonym bez choćby jednego przegranego spotkania. Czy to będzie ten sezon? Czy maszyna w końcu ruszyła i czy ruszyła na dobre?

Takie pytania nie mogą dziwić. Całe środowisko zgromadzone wokół The Emirates jest głodne sukcesów. Po raz ostatni The Gunners triumfowali w Premier League właśnie w sezonie 2003/04. Sezonie Niepokonanych. Ligi Mistrzów nie widziano tutaj od 2017 roku i porażki w 1/8 finału z Bayernem Monachium. O mistrzostwie już właściwie zapomniano. Konkurencja, zwłaszcza ze strony City i Liverpoolu jest zbyt duża. Jednak powrót do europejskiej elity to jak najbardziej realny plan. Wystarczy tylko regularnie punktować i unikać takich serii, jak ta z samego początku poprzednich rozgrywek.

Ile zmieniło się przez dwanaście miesięcy?

Dokładnie rok temu Arsenal miał na koncie zero punktów. Trzy mecze, trzy porażki, bilans bramkowy 0:9. Londyńczycy przegrywali z Brentfordem, Chelsea i City. Nastroje szybko zmieniły się z “czy to będzie ten sezon, w którym The Gunners wygrywają ligę” na “czy to będzie ten sezon, w którym The Gunners spadają z ligi”. Na szczęście już w czwartej kolejce stołeczna ekipa zdołała wyrwać się z wakacyjnego snu i wróciła do żywych. Ostatecznie finiszowała na 5. lokacie, dwa punkty za Tottenhamem i upragnioną Champions League.

Przez 12 miesięcy Kanonierzy pod wodzą Mikela Artety niesamowicie dorośli. Chociaż w kadrze dominują zawodnicy poniżej 26 roku życia, nie sposób nazwać tej drużyny bandą dzieciaków. Jeżeli wierzyć danym portalu Transfermarkt, Arsenal w tej chwili ma najmłodszy zespół w całej Premier League. Średnia wieku na The Emirates wynosi zaledwie 24,4. Projekt hiszpańskiego szkoleniowca zakładał przebudowę składu właśnie w takim stylu. Połączenie młodzieży z nieco bardziej dojrzałą młodzieżą. W tej chwili najstarszym regularnie grającym zawodnikiem jest 29-letni Granit Xhaka, rocznik 1992.

Trudne mecze tworzą silne drużyny

Ta dojrzała młodzież po czterech kolejkach przewodzi ligowej stawce. Duże dzieci Mikela Artety potrafiły zgarnąć trzy punkty i zachować czyste konto w meczu otwarcia z Crystal Palace, które przeprowadziło więcej ataków niż Arsenal. Duże dzieci Artety utrzymały zwycięstwo w rywalizacji z Leicester, chociaż Lisy w drugiej połowie spróbowały odwrócić losy zmagań. W trzecim spotkaniu Martin Odegaard potwierdził, że opaska kapitańska na jego ramieniu leży idealnie, a William Saliba podsumował swoją doskonałą postawę trafieniem. Natomiast w ten weekend Kanonierzy wygrali mecz, w którym jako pierwsi stracili bramkę. Znowu błysnął Odegaard, znowu zachwycił Saliba.

Duże dzieci Artety stały się prawdziwą drużyną. Potrafią poradzić sobie w momentach kryzysu. Jednak musimy pamiętać, że na rozkładzie The Gunners na razie znalazły się ekipy z dołu i środka stawki. Do The Invincibles im daleko, ale marzyć mają prawo. Hiszpański szkoleniowiec wykreował podstawy, na których można formować ekipę walczącą o najwyższe cele. O podium Premier League. O Ligę Mistrzów.

Prawdziwy test ciągle przed nimi. Najbliższa okazja, by sprawdzić, jak londyńczycy radzą sobie z rywalem z wysokiej półki już w niedzielę. Wycieczka na Old Trafford wcale nie musi być przyjemna. Ale to właśnie takie mecze w pełni kształtują zespół. Trudne mecze tworzą silnych piłkarzy.

Wydarzenie kolejki: zwycięstwo Liverpoolu nad Bournemouth

9:0. Dziewięć zero, powtarzam dziewięć zero. To nie są ćwiczenia. Liverpool w znakomitym stylu zrehabilitował się za porażkę z United i już po 45 minutach rywalizacji z Bournemouth prowadził pięcioma bramkami. The Reds w pełni zdominowali beniaminka, który już po raz trzeci w tym sezonie przekonał się o tym, jak mocną ligą jest Premier League. Dla ekipy z Anfield ten mecz powinien okazać się swego rodzaju punktem przełomowym, dzięki któremu podopieczni Jurgena Kloppa wrócą do walki o najwyższe cele w lidze. Natomiast dla Wisienek jest to kolejny dowód na to, że nieprzypadkowo skazuje się je wyłącznie na rywalizację o utrzymanie.

Bohater kolejki: Raheem Sterling

Po pierwszej asyście w końcu przyszedł czas na pierwszego gola. A nawet na dwa pierwsze gole. W spotkaniu z Leicester Raheem Sterling w końcu w stanowczy sposób zaznaczył swoją obecność w szeregach Chelsea. Sprowadzony z City reprezentant Anglii swój dorobek bramkowy w koszulce The Blues otworzył w 47. minucie, a podwoił go 16 minut później. 27-latek w trudnym momencie przejął rolę lidera i wyprowadził drużynę z kryzysu, w jaki bez wątpienia wpadła po czerwonej kartce dla Gallaghera.

Rozczarowanie kolejki: Aston Villa

Watkins, Ings, Coutinho, Kamara, Digne, Cash, Martinez. Właściwie moglibyśmy wymienić zdecydowaną większość kadry Aston Villi i zapytać: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Kto ponosi winę za wyjątkowo przeciętne wyniki The Villans? Piłkarze czy trener? Otwarcia sezonu w wykonaniu ekipy z Villa Park bez wątpienia nie sposób zaliczyć do udanych. Wprawdzie drużyna z Birmingham w ligowej tabeli wyprzedza aż pięć zespołów, jednak z takim potencjałem ludzkim trudno uznać 15. lokatę za odpowiednią/wystarczającą. Steven Gerrard nie zdołał wypracować własnego stylu, a jego podopieczni też nie zabijają się o punkty. W pojedynku z West Hamem AV nie wyglądała jak drużyna, tylko zlepek przypadkowych graczy. A dwie następne kolejki to Arsenal i City…

