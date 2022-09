Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford nie pojechał na zgrupowanie Anglii z powodu kontuzji. 24-latek ma wykorzystać ten fakt, aby być gotowym na hit Premier League.

Kontuzję mięśniową leczy Marcus Rashford

Manchester United podchodzi optymistycznie do zdrowia Anglika

24-latek ma wrócić na hit najbliższej kolejki Premier League

Manchester United liczy na szybki powrót

Na początku bieżącego sezonu Manchester United spisywał się fatalnie. Czerwone Diabły dobrą formę zaprezentowały w trzeciej serii gier przeciwko Liverpoolowi. Wówczas gola strzelił Marcus Rashford, który od tego momentu zaczął grać na miarę swoich możliwości. Anglik uzbierał dotychczas trzy gole i dwie asysty w sześciu potyczkach.

Rashforda na boisku po raz ostatni oglądaliśmy 4 września przeciwko Arsenalowi. Anglik doznał wówczas urazu mięśniowego, który zapewne wyłączyłby go z gry na następne spotkania. Te nie doszły jednak do skutku, ponieważ starcia Manchesteru United z Crystal Palace i Leeds, zostały przełożone. Teoretycznie 24-latka mogliśmy zobaczyć w Lidze Europy, ale Erik ten Hag i tak zapewne dałby mu odpocząć.

Najbliższy ligowy mecz Manchesteru United zaplanowano na 2 października. Tego dnia odbędzie się hit Premier League, czyli derby Manchesteru. Na Old Trafford liczą, że Rashford pomoże drużynie Erika ten Haga w pokonaniu faworyzowanego rywala. Nadzieja na szybki powrót Rashforda do zdrowia jest uzasadniona, ponieważ 24-latek nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Anglii, aby szybciej wrócić do zdrowia.

Czytaj także: Liverpool nie zrezygnował z pomocnika Realu. W przyszłym roku kolejna próba