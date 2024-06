MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Diogo Dalot może zostać nowym kapitanem Manchesteru United

Manchester United w przerwie między sezonami może czekać mnóstwo pracy. „Czerwone Diabły” bowiem planują przeprowadzić kilka transferów zarówno przychodzących jak i wychodzących. Jednym z zawodników, który może opuścić Old Trafford, jest Bruno Fernandes. Ostatnie doniesienia sugerowały, że kapitan zespołu znalazł się pod obserwacją saudyjskich klubów.

Odejście Bruno Fernandesa byłoby ogromnym ciosem dla Manchesteru United. Portugalczyk w ostatnich sezonach był nie tylko najlepszym zawodnikiem drużyny, ale również kapitanem. Jeśli rzeczywiście 29-latek opuściłby Old Trafford, to klub musiałby powierzyć opaskę innego piłkarzowi.

Serwis „Manchester Evening News” informuje, że w buty Bruno Fernandesa mógłby wejść Diogo Dalot. To właśnie wychowanek Porto jest kandydatem do bycia nowym kapitanem Manchesteru United. Portugalski defensor ma za sobą bardzo dobry sezon klubowy, przez co został nagrodzony przez kolegów z drużyny, którzy wybrali go najlepszym zawodnikiem minionej kampanii. 25-latek swoją boiskową postawą oraz charyzmą mógłby być idealną opcją dla „Czerwonych Diabłów”.

Diogo Dalot w minionej kampanii był jednym z niewielu zawodników Manchesteru United, którego kontuzje ominęły szerokim łukiem. Portugalski obrońca rozegrał 51 spotkań, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył pięć asyst.

