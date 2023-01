PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Zarząd Evertonu spotkał się po porażce z West Hamem i podobno rozmawiał o tym, kto może zostać następnym menedżerem – informuje Matt Law z The Telegraph. Wszystko wskazuje na to, że Frank Lampard już jutro oficjalnie pożegna się z klubem.

Współpraca na linii Frank Lampard – Everton nieubłaganie zbliża się do końca

Anglik w poniedziałek ma poznać decyzję co do swojej przyszłości

Zarząd The Toffees chce dokonać zmian na stanowisku trenera

Decyzja w ciągu 24 godzin

Frank Lampard ma poznać swój los jako menedżera Evertonu w ciągu najbliższych 24 godzin. Angielskie media są pewne – klub przygotowuje się do zmiany na stanowisku trenera. Większościowy akcjonariusz zespołu z Merseyside, Farhad Moshiri, prowadził rozmowy z zarządem na temat przyszłości Lamparda, biorąc pod uwagę potencjalne zastępstwa. Sugerowałoby to, że Moshiri przygotowuje się do zwolnienia Anglika, jednak wcześniej odmówił składania jakichkolwiek zapewnień co do przyszłości obecnego opiekuna The Toffees.

Wcale nie należy wykluczać, że Frank Lampard otrzyma okazję na przekonanie władz do swojej wizji, ale w tej chwili na Goodison Park nie widać optymizmu w tej kwestii. Farhad Moshiri, który śledził mecz na stadionie swojego klubu po raz pierwszy od 14 miesięcy, został zapytany przez stację Sky Sports, czy Lampard zostanie zwolniony, ale jego odpowiedź nie była zbyt konkretna: – Nie mogę komentować. To nie moja decyzja – stwierdził Moshiri.