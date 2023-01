PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Daily Mail informuje, że Everton jest bliski zwolnienia Franka Lamparda po porażce zespołu z West Ham United w sobotnie popołudnie. Sytuacja The Toffees w Premier League staje się coraz bardziej dramatyczna.

Everton znajduje się w strefie spadkowej

The Toffees nie wygrali od ośmiu meczów Premier League

Media przewidują zwolnienie Franka Lamparda

Lamaprda pożegna się wkrótce z Evertonem

West Ham bez większych problemów pokonał Everton w meczu 21. kolejki Premier League. Młoty już do przerwy prowadziły 2:0 po golach Bowena, a po zmianie stron utrzymały ten rezultat. The Toffees nie potrafią wygrać od ośmiu ligowych spotkań, z których przegrały aż sześć. Znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli, ale Southampton wyprzedzają tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

W sobotnie popołudnie na stadionie w Londynie porażkę Evertonu obserwował właściciel klubu, Farhad Moshiri, który po raz pierwszy był obecny na meczu swojej drużyny od października 2021 roku. Gdy został zapytany o przyszłość Lamparda po spotkaniu z West Ham Moshiri zdobył się jedynie na lakoniczną odpowiedź. – Nie mogę tego komentować. Decyzja nie należy do mnie – odparł. Również prezes The Toffees Bill Kenwright nie chciał publicznie komentować przyszłości Lamparda.

– Obecność na meczu właściciela klubu nie ma żadnego znaczenia w kontekście mojej przyszłości. Możecie snuć różne domysły, ale dla mnie to nieistotne. Wyniki z pewnością nie są zadowalające. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Przed sezonem oddaliśmy najlepszego napastnika. Musimy spróbować się odbudować, ale to wymaga czasu. Ja jestem na to gotowy – przyznał z kolei Frank Lampard.

Angielskie media przewidują, że w najbliższym czasie Lampard zostanie zwolniony z klubu. Przed Evertonem teraz trudne mecze z Arsenalem czy Liverpoolem, w których trudno oczekiwać odwrócenia negatywnego trendu. Według prasy pojedynek z West Hamem miał być ostatnią szansą dla Anglika, której jak się okazuje nie wykorzystał.

Zobacz również: Arteta o Man Utd. “Niestety nie tylko Rashford jest w dobrej formie”