IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Son Heung-min

Tottenham Hotspur w piątkowy wieczór podejmował na wyjeździe Crystal Palace

Spotkanie na Selhurst Park zakończyło się pewnym zwycięstwem drużyny Ante Postecoglou (2:0)

Drużyna Spurs wrzuciła wyższy bieg dopiero po przerwie.

Premier League. Tottenham pokonuje Crystal Palace

W pierwszej odsłonie starcia Tottenhamu Hotspur z Crystal Palace nie obejrzeliśmy trafień. Dość niespodziewanie to gospodarze od pierwszej minuty ruszyli do ataku, ale nie byli w stanie pokonać świetnie dysponowanego Guglielmo Vicario. “Koguty” z biegiem czasu zaczęły dochodzić do głosu, jednak nie potrafiły oddać celnego strzału w pierwszych 45. minutach.

Druga część gry w pełni należała do drużyny Ante Postecoglou. Goście objęli prowadzenie w 53. minucie za sprawą Joela Warda, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Kilka chwil później na tablicy wyników było już 2:0. Na listę strzelców po raz ósmy w tym sezonie wpisał się Son Heung-min. Wydawało się, że emocje w tym spotkaniu są już zakończone, ale w 94. minucie kontaktowego gola strzelił Jordan Ayew. Gospodarzom zabrakło już czasu, aby po raz drugi ukąsić rywali. Tottenham dzięki tej wygranej umocnił się na pozycji lidera Premier League.

Crystal Palace – Tottenham 1:2

Ayew (90+4′) – Ward samobój (53′), Son (66′)