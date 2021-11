Pressfocus Na zdjęciu: Cristian Romero

Cristian Romero zjawi się w Londynie z kontuzją uda. Z tego powodu Antionio Conte nie skorzysta z 23-latka w najbliższym starciu z Leeds. Obrońca doznał urazu w rywalizacji Argentyny z Brazylią (0:0). Eliminacyjny pojedynek nie przyniósł goli, ale na chwilę uwagi zasługuje zachowanie kadrowiczów Albiceleste tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Czytaj dalej…

Cristian Romero przedwcześnie opuścił murawę w pojedynku Argentyna – Brazylia (0:0)

Obrońca Spurs prawdopodobnie nie zagra w najbliższej kolejce z Leeds

Sergio Aguero otrzymał wsparcie od wszystkich piłkarzy Albiceleste

Cristian Romero opuści najbliższy mecz w Premier League

Cristian Romero przeszedł do Tottenhamu za 35 mln funtów. Defensor pokazał się z dobrej strony na etapie przygotowań do sezonu 2021/22, dzięki czemu szybko wskoczył do wyjściowego składu. Pomimo zmiany trenera, Argentyńczyk znalazł również uznanie w oczach Antonio Conte. Włoch dobrze zna 23-latka jeszcze z czasów pracy w Serie A. Z tego powodu nie zmierzał też rezygnować z usług obrońcy, ponieważ świetnie zna jego atuty.

Tymczasem podczas meczu Argentyny z Brazylią (0:0), Cristian Romero przedwcześnie opuścił murawę. W walce o piłkę z przeciwnikiem nagle upadł na ziemię, a po chwili poprosił o pomoc medyków. Co gorsza, schodził już z płyty boiska ze sporym grymasem bólu na twarzy. Angielscy dziennikarze uważają, że defensor doznał kontuzji uda. Na ten moment nie ma pewności, na ile ten uraz jest poważny. Wszystko wskazuje jednak, że Romero opuści najbliższe spotkanie z Leeds w Premier League.

Argentyna solidaryzuje się z Sergio Aguero

Kilka chwil przed startem meczu Argentyny z Brazylią piłkarze z podstawowej jedenastki ustawili się do zdjęć. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przed Albiceleste pojawił się ogromny plakat z wizerunkiem Sergio Aguero.

Argentina sent Sergio Aguero a message of encouragement before today's match 🇦🇷👏 pic.twitter.com/9X22pbK7lt — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 17, 2021

– “Wszyscy jesteśmy z Tobą, Kun” – brzmiał napis na przedmeczowym banerze Argentyny.

Napastnik FC Barcelony zaliczył debiut i pierwsze trafienie dla klubu w El Clasico. Niespodziewanie kolejnym spotkaniu odczuwał trudności z oddychaniem. Lekarze Blaugrany zalecili wyjazd do szpitala, gdzie przeprowadzono specjalistyczne badania. Okazało się, że 33-latek cierpi na problemy kardiologiczne.

Z tego powodu snajper otrzymał trzy miesiące wolnego. W mediach pojawiały się dywagacje odnośnie sensu kontynuacji kariery przez Aguero, mając w pamięci obrazki z Christianem Eriksenem. Argentyńczyk nie rezygnuje z walki o powrót do normalności i już wcześniej zapowiedział, że zrobi wszystko, aby wrócić do reprezentowania barw Dumy Katalonii.

Przeczytaj również: Solskjaer nie dotrzymał słowa. Gracze Man United sfrustrowani