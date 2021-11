Conte zainteresowany pozyskaniem obrońcy Manchesteru United

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Trener Tottenhamu Antonio Conte jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem do swojej drużyny defensora Manchesteru United, Erica Bailly’ego – poinformował Daily Mail.

Conte myśli o wzmocnieniu defensywny Tottenhamu

Jedną z możliwych opcji jest transfer Erica Bailly’ego

Bailly w bieżącym sezonie Premier League rozegrał tylko 45 minut

Conte sprowadzi Bailly’ego do Tottenhamu?

Conte miał już prowadzić pierwsze rozmowy z zarządem United na temat sprowadzenia do Londynu tego defensora. Bailly w tym sezonie w barwach klubu z Old Trafford rozegrał zaledwie 45 minut w Premier League, stąd też z pewnością obrońca będzie zainteresowany możliwością przenosin do ekipy Kogutów.

Antonio Conte zamierza w zimowym okienku transferowym wzmocnić formację defensywną swojej ekipy. Bailly, który przegrywa rywalizację w United o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Victor Lindelof, Harry Maguire i Raphael Varane miałby idealnie pasować do koncepcji szkoleniowca Tottenhamu.

Eric Bailly w bieżącym sezonie przez długi okres był nękany kontuzjami. Teraz jednak jest zdrowy i w najbliższych tygodniach powinna rozstrzygnąć się jego przyszłość w klubie z Old Trafford.

