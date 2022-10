PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Kiedy Antonio Conte unika rozmów o odnowieniu kontraktu, zwykle robi to, ponieważ zdecydował się odejść. Było tak w Juventusie, zdarzyło się też w Interze Mediolan, a teraz dzieje się w Tottenhamie. Brytyjskie media nie mają wątpliwości w sprawie przyszłości Antonio Conte.

Media uważają, że Conte po sezonie opuści Tottenham

Dziennikarze podkreślają, że Włoch unika rozmów o kontrakcie podobnie, jak robił to w innych klubach, gdy odchodził

Mówi się, że szkoleniowiec najchętniej wróciłby do pracy w Serie A

Conte po sezonie opuści Tottenham

Zaledwie kilka dni po tym, jak Antonio Conte upierał się, że jego kontrakt nie jest „kwestią priorytetową”, Tottenham poniósł rozczarowującą porażkę 0:2 z Manchesterem United w środę. O ile przegrana z dobrze spisującymi się Czerwonymi Diabłami nie jest niczym nadzwyczajnym, o tyle fatalny styl Kogutów odbił się szerokim echem w brytyjskich mediach.

Kiedy dziennikarze pytają go o jego kontrakt, włoski trener zwykle podnosi głos i odpowiada ze zdecydowanie, że nie lubi pytań, na które nie może udzielić natychmiastowych odpowiedzi. Ponadto dodaje, że myśli tylko o sprawach boiskowych, treningach i nie chce słyszeć o niczym innym.

Antonio Conte jest profesjonalistą i do końca swojej pracy w Tottenhamie będzie dawał z siebie wszystko. Media są jednak przekonane, że Włoch podjął już decyzję o swojej przyszłości, co można zrozumieć po jego gestach, słowach i zachowaniu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Niektóre źródła twierdzą, że najchętniej wróciłby do Włoch.

Pojawiają się plotki, że Conte mógłby ponownie objąć Juventus. Jego wielkim zwolennikiem jest wiceprezydent Starej Damy Pavel Nedved, który nie ukrywa swojej sympatii do włoskiego szkoleniowca. To właśnie on pomógł bianconerim dziesięć lat temu powrócić na szczyt Serie A. Obecnie wyniki drużyny ze stolicy Piemontu są znacznie poniżej oczekiwań, dlatego sporo mówi się o ewentualnym odejściu Massimiliano Allegriego.

Zobacz również: Pochettino wróci do Premier League? Może zastąpić Gerrarda