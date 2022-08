PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Fani Tottenhamu wciąż żyją w niepokoju, odkąd latem 2021 roku Harry Kane zażądał odejścia. Relacja gracza ze Spurs się odmieniła, ale Anglik wciąż nie złożył podpisu pod nowym kontraktem. Antonio Conte podkreśla jednak, że jego podopieczny jest szczęśliwy.

Kontrakt Harry’ego Kane’a z Tottenhamem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Fani czekają, aż Anglik przedłuży swój związek z klubem na znacznie więcej lat

Antonio Conte uspokoił kibiców i podkreślił, że też chciałby, aby gwiazda pozostała w Londynie

“Kane i klub muszą ustalić warunki nowej umowy”

Po zakończeniu Euro 2021 Harry Kane wstrząsnął kibicami Tottenhamu. Anglik miał dość gry w zespole bez perspektyw na trofea i zażądał transferu. O usługi snajpera mocno zabiegał Manchester City, ale ostatecznie gwiazda Spurs pozostała w Londynie. Po kilku miesiącach sezonu 2021/2022 Nuno Espirito Santo zmienił Antonio Conte. Oznaczało to też całkowitą odmianę nastrojów wokół Kogutów. Sam Kane wrócił do regularnego zdobywania bramek i podkreślał, że ponownie jest szczęśliwy w drużynie. Nadal jednak nie przedłużył kontraktu z klubem. Obecny obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2024 roku. Jeśli zatem 29-latek niebawem nie zdecyduje się na prolongatę umowy, latem powróci jak bumerang kwestia transferu.

– Wiecie, że tworzy się idealny moment [do przedłużenia umowy – przyp. PP]. Jeśli gracz rozumie, że trwa poprawny proces i każdy zmierza w tym samym kierunku, to myślę, iż każdy piłkarz na świecie byłby zadowolony – rozpoczął ostrożnie Antonio Conte. – Harry z pewnością jest szczęśliwy, bo rozumie tę sytuację. Mamy wizję, a w dyrekcji panuje jedność w sprawie poprawienia składu, a także do wprowadzenia zespołu na poziom odpowiadający oczekiwaniom. Moja opinia jest jedną z miliona, ale mówimy o światowej klasy snajperze i zawodniku obecnie najmocniej kojarzącym się z Tottenhamem. Oczywiście, że chciałbym, by podpisał nowy kontrakt. Teraz, jednak, ważne jest, iż widzę jego szczęście. Jest w pełni zaangażowany w ten sezon, w ten projekt i tym się zajmujemy. Klub i piłkarz muszą podjąć decyzję – dodał włoski trener.

Kane w tym sezonie Premier League wystąpił w czterech spotkaniach i strzelił cztery bramki. Niedawno został graczem z największą liczbą goli dla jednego klubu w historii angielskiej ekstraklasy.

Czytaj więcej: La Liga. Rewolwerowcy rozpoczęli swój pojedynek.

West Ham Tottenham 3.75 3.80 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 10:23 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin