Conor Bradley odgrywa coraz ważniejszą rolę w Liverpoolu. Jak dowiedział się dziennik The Sun, włodarze angielskiego giganta chcą przedłużyć kontrakt ze swoim piłkarzem.

Źródło: The Sun

Podczas aktualnego sezonu Conor Bradley odgrywa ważną rolę w Liverpoolu. 21-letni prawy obrońca walczy o miejsce w składzie z Trentem Alexandrem-Arnoldem, więc nie ma łatwego zadania, a mimo to zbiera sporo minut. Zawodnik, który obecnie pauzuje z powodu kontuzji mięśniowej, może liczyć na ofertę przedłużenia kontraktu – poinformował brytyjski dziennik “The Sun”. Klub z Anfield Road chce podpisać nową długoterminową umowę z Conorem Bradleyem, który otrzymałby kilkukrotną podwyżkę wynagrodzenia.

Aktualne porozumienie między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wygląda na to, że Liverpool powoli przygotowuje się na odejście wspomnianego wyżej Trenta Alexandra-Arnolda, który podobno wstępnie dogadał się już z przedstawicielami hiszpańskiego Realu Madryt. Etatowego reprezentanta Anglii będzie trudno zastąpić, ale jego młodszy kolega bez wątpienia jest bardzo ciekawym kandydatem, by w niedalekiej przyszłości zostać podstawowym piłkarzem drużyny prowadzonej przez Arne Slota.

Conor Bradley przeprowadził się do akademii Liverpoolu w 2019 roku, a cztery lata później awansował do seniorskiego zespołu. Siedemnastokrotny reprezentant Irlandii Północnej w pierwszej drużynie angielskiego potentata rozegrał łącznie 50 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 9 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia wahadłowego na 20 milionów euro.