Erik ten Hag znów zawiódł. Ciemne chmury nad trenerem Man Utd

Erik ten Hag nie spełnia pokładanych nadziei w roli menedżer Manchesteru United. TEAMTalk przekonuje, że klub z Old Trafford zidentyfikował już kandydata na następcę Holendra.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Thomas Tuchel może zastąpić Erika ten Haga

Erik ten Hag jako menedżer Manchesteru United w powszechnej opinii od dłuższego czasu nie spełnia oczekiwań. Mimo wszystko władze klubu wykazały się dużą cierpliwością względem Holendra. TEAMtalk daje natomiast do zrozumienia, że wkrótce może dojść do zmiany menedżera w klubie z Old Trafford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło przekonuje, że głównym kandydatem na następcę byłego trenera Ajaxu w Man Utd, jest Thomas Tuchel. Niemiec ma doświadczenie w pracy w Premier League, bo w przeszłości prowadził Chelsea. Aktualnie jest bez pracy po rozstaniu z Bayernem Monachium. Sternicy Czerwonych Diabłów są podobno przekonani, 51-latek idealnie pasuje do filozofii pracy klubu.

Ten Hag objął stery nad angielską ekipą latem 2022 roku. Jak na razie holenderski szkoleniowiec wygrał z Man Utd dwa trofea, czyli Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Jak dotąd prowadził drużynę łącznie w 124 meczach, notując bilans punktowy na poziomie 1.86 punktu na mecz.

Ekipa z Old Trafford aktualnie plasuje się na 13. miejscu w tabeli Premier League, mając po rozegraniu sześciu kolejek tylko siedem punktów. Do lidera Liverpoolu traci osiem oczek. W najbliższy weekend Man Utd zagra na wyjeździe w lidze angielskiej z Aston Villa. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00.

Czytaj więcej: De Jong zmieni klub? To giganci zainteresowani Holendrem