De Jong zmieni klub? To giganci zainteresowani Holendrem

Frenkie De Jong to jeden z zawodników FC Barcelony, którego przyszłość jest bardzo niepewna. Fichajes.net wskazał cztery kluby, które są zainteresowane zawodnikiem.

fot. Imago / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Chelsea, Man Utd, Bayern Monachium i PSG chcą pomocnika FC Barcelony

Frenkie De Jong ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Co prawda w mediach pojawiały się głosy, że Katalończycy planują przedłużyć umowę z reprezentantem Holandii. Niemniej to kwestia wciąż nierozstrzygniętą. Tymczasem serwis Fichajes.net wskazał, które kluby wyczekują decyzji, dotyczącej przyszłości piłkarza.

Źródło twierdzi, że czterech gigantów znajduje się w gronie klubów chętnych na pozyskanie De Jonga. Mowa o takich ekipach jak: Chelsea, Manchester United, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Sam zawodnik nie śpieszy się w każdym razie z podjęciem decyzji, co u wymienionych klubów budzi nadzieje, że ewentualny transfer nie jest wcale tak odległy, jak mogło się pierwotnie wydawać.

27-letni pomocnik dołączył do Barcy w lipcu 2019 roku. 54-krotny reprezentant Holandii trafił do ekipy z La Liga z Ajaxu za 86 milionów euro. Jak na razie w szeregach Blaugrany piłkarz rozegrał łącznie 2014 spotkań. Zdobył w nich 17 bramek, a także zaliczył 21 trafień. W tej kampanii na koncie Holendra jest natomiast jeden 15-minutowy występ. Rynkowa wartość pomocnika kształtuje się natomiast w wysokości 70 milionów euro.

Czytaj więcej: Florian Wirtz ma trafić do giganta. Transfer kwestią czasu