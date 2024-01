IMAGO / Graham Wilson / Action Plus Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo przebojem wkradł się do składu Manchesteru United

18-latek jest jedną z najjaśniejszych postaci w zespole “Czerwonych Diabłów”

Pod wielkim wrażeniem gry młodego pomocnika był Christian Eriksen

Christian Eriksen o Kobbiem Mainoo

Kobbie Mainoo w obecnie trwającej kampanii rozegrał już osiem spotkań w barwach seniorskiej drużyny Manchesteru United. 18-latkowi przydarzały się gorsze momenty, ale zdecydowanie było więcej tych lepszych. Młody Anglik bez wątpienia daje sporo jakości i jasności dla drużyny, która przeżywa trudne chwile.

W ostatniej rozmowie z MUTV nt. Kobbiego Mainoo wypowiedział się Christian Eriksen. Doświadczony Duńczyk zdradził, że jest pod ogromnym wrażeniem 18-latka i przygląda mu się na treningach.

– Jestem pod wielkim wrażeniem. Przyglądam mu się z bliska na treningach każdego dnia. Podoba mi się to, co widzę. Kobbie to wyjątkowy piłkarz. To nadal bardzo młody chłopak, ale spisuje się naprawdę dobrze. Wywalczył sobie miejsce w zespole – powiedział Eriksen, cytowany przez portal “DevilPage”.

– Podoba mi się to, co robi. Trenuje i pokazuje swoje umiejętności w meczach. Później decyzje zależą od menadżera, na kogo postawi. Wtedy zawodnik może zyskać pewność siebie. Spisuje się bardzo dobrze w pierwszym zespole. Jest w dobrym miejscu – dodał.

