Chelsea wytypowała następcą Conora Gallaghera

Według The Sun, Kiernan Dewsbury-Hall wzbudził zainteresowanie Chelsea FC. Środkowy pomocnik z Leicester City ma zastać następcą Conora Gallaghera.

Źródło: The Sun

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kiernan Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall trafi do Chelsea?

Enzo Maresca, który objął Chelsea FC po zwolnionym Mauricio Pochettino, prawdopodobnie znalazł następcę Conora Gallaghera. Pomocnik wkrótce wejdzie w ostatni rok swojego kontraktu na Stamford Bridge i spekuluje się na temat jego przyszłości. Reprezentant Anglii wystąpił w 37 meczach Premier League, zdobywając pięć bramek i zaliczając siedem asyst. Mimo to dalsza kariera w barwach The Blues stanęła pod znakiem zapytania.

Londyński klubu może zostać zmuszony do sprzedaży 24-latka, żeby uniknąć naruszenia zasad Premier League dotyczących zysków i zrównoważonego rozwoju. Zarówno Tottenham Hotspur, jak i Aston Villa są zainteresowane 24-latkiem, przy czym drużyna z Birmingham prowadzi rozmowy w sprawie stałej przeprowadzki Gallaghera.

Okazuje się, że nowy menedżer Chelsea zwrócił uwagę na byłego podopiecznego z Leicester. Mowa o Kiernanie Dewsbury-Hallu, który doskonale spisywał się w minionym sezonie na poziomie Championship. W rozegranych 44 meczach zdobył 12 bramek i zanotował 14 asyst.

Jak wskazuje “The Sun”, Lisy nie są skłonne do sprzedaży jednego z filarów za mniej niż 40 milionów funtów. Jednak trudna sytuacja finansowa beniaminka Premier League może zmusić klub do zaakceptowania niższej kwoty, co może być korzystne dla Chelsea.