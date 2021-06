Olivier Giroud jest trzecią – po Thomasie Tuchelu i Thiago Silvie – osoba, z którą Chelsea przedłużyła w piątek kontrakt. Francuz pozostanie w Londynie na kolejny sezon.

Chelsea poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Olivierem Giroudem

Francuz pozostanie na Stamford Bridge w kolejnym sezonie, tym samym jego plotki o przejściu do Milanu można uznać za nieaktualne

Olivier Giroud na dłużej w Chelsea

To był bardzo pracowity dzień w biurach klubu ze Stamford Bridge. Po przedłużeniu kontraktów z Thomasem Tuchelem i Thiago Silvą Chelsea poinformowała o nowej umowie Oliviera Girouda.

“Obecna umowa miała wygasnąć pod koniec kampanii, ale przedłużenie kontraktu oznacza, że trzyipółletni pobyt gracza w Londynie potrwa jeszcze przez rok.

Od czasu przeprowadzki z Arsenalu, Giroud pomógł The Blues zdobyć trzy ważne trofea. Sięgnął także po mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 2018 roku. Obecnie ma na koncie 32 gole dla klubu. Sześć z nich ustrzelił w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, stając się najlepszym strzelcem zdobywców tego pucharu” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej londyńskiego klubu.

Giroud contract extended. 👇 — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021

Na temat przedłużenia umowy wypowiedziała się również dyrektor The Blues.

– Olivier był kluczową postacią w tak wielu istotnych momentach dla klubu, poczynając od jego wkładu w Puchar Anglii z 2018 roku, a kończąc na strzeleniu jedenastu bramek na drodze do sięgnięcia po Ligę Europy rok później. Nadal strzela ważne gole. Nigdy nie zapomnimy jego występu przeciwko Atletico Madryt w obecnej edycji Ligi Mistrzów – skomentowała Marina Granovskaia.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Olivier Giroud doszedł do porozumienia z Milanem. Przedłużenie kontraktu z The Blues uniemożliwia jednak przenosiny francuskiego napastnika do Włoch.

W obecnym sezonie 34-latek wystąpił w 31 spotkaniach Chelsea. Zanotował w nich jedenaście bramek.

