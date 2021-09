Chelsea FC w trakcie ostatniego letniego okienka transferowego pozyskał Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Tymczasem najnowsze doniesienia Standard Sport sugerują, że teraz działacze The Blues chcą skupić się na przedłużeniu umów z zawodnikami, którzy są już w klubie.

Chelsea FC bardzo dobrze zaczęła nową kampanię

Podopieczni Thomasa Tuchela w pięciu meczach ligowych zaliczyła cztery zwycięstwa i remis

Najnowsze doniesienia angielskich dziennikarzy wskazują z kolei, że działacze The Blues pracują nad kontraktami dla trzech kluczowych piłkarzy

Chelsea przedłuży umowy z Kante, Jorgino i Mountem?

Chelsea FC aktualnie jest liderem w tabeli Premier League. Ekipa ze Stamford Bridge legitymuje się aktualnie dorobkiem 13 punktów na koncie. Angielscy dziennikarze przekonują natomiast, że aktualnie przedstawiciele klubu z Londynu skupiają się na rozmowach w sprawie nowych kontraktów dla kluczowych piłkarzy.

Standard Sport ujawnił, że Chelsea chce przedłużyć umowy z: Masonem Mountem, N’Golo Kante i Jorginho. Przedstawiciele The Blues chcą jednocześnie dążyć do tego, aby aktualny skład zespołu nie został naruszony.

Mason Mount ma kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. 22-latek to wychowanek Chelsea. N’Golo Kante jest natomiast związany umową z klubem z Londynu do końca czerwca 2023 roku, podobnie jak Jorginho.

Tymczasem już w najbliższy weekend Chelsea zmierzy się w hicie Premier League z Man City. Starcie z udziałem obu ekip będzie jednocześnie pierwszym spotkaniem pomiędzy Chelsea a Man City od finału Ligi Mistrzów/ The Blues wygrali 1:0. Bramkę na wagę wygranej londyńczyków zdobył wówczas Kai Haveretz.

Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami trzykrotnie górą była Chelsea. Raz zwyciężył zespół z Etihad Stadium i jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Czytaj więcej: Obrońca Chelsea nie będzie już klękał przed meczami

Chelsea Manchester City 2.75 3.35 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. września 2021 19:36 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin