Obrońca Chelsea nie będzie już klękał przed meczami

Marcos Alonso oznajmił, że nie zamierza już klękać przed spotkaniami. Zawodnik Chelsea ma zamiar wskazywać na naszywkę, na której znajduje się przesłanie wyrażające walkę z rasizmem. “Wolę robić to w ten sposób” – argumentuje Hiszpan.

Od powrotu po przerwie spowodowanej pandemią w 2020 roku, gracze Premier League klękają przed spotkaniami na znak walki z rasizmem

Nie wszyscy zawodnicy uważają jednak to za odpowiedni sposób na konfrontowanie się z problemem; w przeszłości z klękania zrezygnował między innymi Wilfried Zaha

Marcos Alonso oznajmił, że on również zamierza od tej pory wskazywać na naszywkę na koszulce, na której znajduje się przesłanie wyrażające walkę z rasizmem

Alonso: jestem całkowicie przeciwny rasizmowi, ale wolę to okazywać w inny sposób

Odkąd rozgrywki Premier League wróciły po przerwie spowodowanej pandemią w 2020 roku, władze ligi zainicjowały akcję mającą zwiększyć świadomość dotyczącą konieczności walki z rasizmem. Od tamtej pory zawodnicy klękali przed rozpoczęciem spotkania. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formie dyskryminacji na tle rasowym.

Nie spotkało się to z powszechną aprobatą. Jedną z najgłośniejszych opinii na ten temat wygłosił czarnoskóry napastnik Crystal Palace. Wilfried Zaha uznał, że nie jest to odpowiedni sposób do poszerzenia ludzkiej świadomości na temat problemu i odmówił klękania przed początkiem meczów. Dyskusja często powraca przy okazji spotkań reprezentacji Anglii. Głośno zastanawiano się, czy Polacy powinni klękać przed początkiem meczu w eliminacjach do mistrzostw świata. Ostatecznie Biało-czerwoni zdecydowali się na wskazanie na naszywkę z napisem “brak miejsca na rasizm”.

Na taką samą formę manifestacji swych przekonań zdecydował się teraz Marcos Alonso.

– Całkowicie sprzeciwiam się rasizmowi i jestem przeciwny jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Wolę jednak wskazać palcem na naszywkę, gdzie jest jasno wyrażony sprzeciw przeciwko rasizmowi. Robią tak zawodnicy wykonujący inne sporty, jak również piłkarze w innych krajach. Chcę jeszcze raz podkreślić, że to tylko mój sposób. Jestem przeciwny rasizmowi i szanuję każdą osobę – powiedział hiszpański defensor.

30-latek w tym sezonie nadal ma pewny plac u Thomasa Tuchela. W barwach Chelsea wystąpił już w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył jedną ligową bramkę.

