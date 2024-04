fot. BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto de Zerbi

Roberto De Zerbi przyznaje, że podjął już decyzję w kwestii przyszłości

Trener zapowiada rozmowę z władzami Brighton

Od jakiegoś czasu zabiegają o niego Liverpool i Bayern

Gdzie wyląduje De Zerbi?

Roberto De Zerbi pozostaje jednym z kandydatów na nowego trenera Liverpoolu lub Bayernu Monachium. Oba kluby dążyły do zatrudnienia Xabiego Alonso, lecz ten postanowił kontynuować pracę w Bayerze Leverkusen. Włoski szkoleniowiec był uznawany za jedną z alternatyw, co oznacza, że teraz to on znajdzie się w centrum uwagi.

Prowadzone przez De Zerbiego Brighton to jedna z najbardziej ekscytujących ekip w całej Premier League. Choć obecny sezon nie układa się tak dobrze, jak poprzedni, wciąż jest ona bardzo jakościowa. Do tej pory nie wykluczał pozostania w Brighton, lecz także nie składał jakichkolwiek wiążących deklaracji. Przy okazji ostatniej konferencji prasowej zdradził, że wie, co chce zrobić po sezonie.

– Jestem szczęśliwy, ponieważ mam wytyczoną jasną ścieżkę w swoim życiu. Zawsze decydują o tym, czego chcę. Porozmawiam z władzami klubu i znajdziemy rozwiązanie. Ale swoją przyszłość już znam.

– Chcę rywalizować, utrzymywać wysokie ambicje, ponieważ piłka to moje życie. Chcę każdego dnia budzić się szczęśliwy i gotowy do rywalizacji na sto procent – zapowiada De Zerbi.

