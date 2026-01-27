Carrick zachwycił Man United! Zwrot akcji w sprawie trenera

Manchester United odniósł komplet zwycięstw pod wodzą Michaela Carricka. Wygrana z Man City i Arsenalem sprawiły, że Anglik ma szanse na stałe zatrudnienie. Jak donosi Fabrizio Romano zarząd klubu rozważa scenariusz, w którym przedłuży z nim kontrakt.

Manchester United rozważa zatrzymanie Carricka na stałe

Manchester United dokonał niemożliwego w ostatnich dwóch tygodniach, wygrywając z Manchesterem City i Arsenalem. Warto dodać, że to dwie najlepsze jak dotąd drużyny w Premier League. W obu starciach podopieczni Michaela Carricka byli skazywani na porażkę. Na dodatek były to dwa pierwsze mecze Anglika w roli menedżera Czerwonych Diabłów.

Zmianie uległ nie tylko fakt, że Manchester w końcu zaczął wygrywać z czołówką ligi. Przede wszystkim widać poprawę w samej grze zespołu. Ostatni czas, gdy na Old Trafford rządy przejął były piłkarz, zrobił duże wrażenie na zarządzie Czerwonych Diabłów.

Jak podaje Fabrizio Romano, osoby decyzyjne w Manchesterze United nie wykluczają, że Carrick zostanie na następny sezon. Warunkiem jest utrzymanie pozytywnych wyników oraz poprawa gry zespołu w pozostałych meczach bieżącego sezonu.

Decyzja nie została jeszcze podjęta. Dziennikarz zaznaczył, że 20-krotni mistrzowie Anglii nie będą działać pochopnie. Co więcej, nie doszło jeszcze do żadnych porozumień z innymi szkoleniowcami. Pion sportowy jest otwarty na każdą ewentualność.

Na ten moment Manchester United zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. W najbliższych tygodniach podopieczni Carricka zmierzą się z Fulham, Tottenhamem, West Hamem i Evertonem.