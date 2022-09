fot. PressFocus Na zdjęciu: Ramires

Ramires postanowił zakończyć piłkarską karierę w wieku 35 lat. O swojej decyzji poinformował na Instagramie. Brazylijczyk zasłynął w szczególności z gry w Chelsea, wraz z którą zdobył Ligę Mistrzów w 2012 roku.

Od listopada 2020 roku Ramires nie był związany z żadnym klubem

Brazylijczyk zdecydował się zakończyć karierę w wieku 35 lat, o czym poinformował na swoim Instagramie

Ma on w swoim dorobku mistrzostwo Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów

Brazylijczyk gotowy na nowe wyzwania

Kibice Premier League z pewnością doskonale pamiętają Ramiresa. Pojawił się on w Chelsea w 2010 roku, a grał w niej do stycznia 2016 roku. W barwach The Blues rozegrał łącznie 251 spotkań, w trakcie których strzelił 34 bramki i zanotował 25 asyst. W swoim dorobku ma mistrzostwo Anglii oraz triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów w 2012 roku.

Po opuszczeniu Wysp Brytyjskich jego kariera wyraźnie zahamowała. Za 28 milionów euro z Chelsea wykupiło go chińskie Jjiangsu FC, gdzie spędził w sumie ponad 3 lata. Później zaliczył powrót do ojczyzny, a od listopada 2020 roku pozostawał na piłkarskim bezrobociu.

Ramires postanowił odwiesić buty na kołku, o czym poinformował na swoim Instagramie. Teraz zamierza się skupić na zupełnie nowych wyzwaniach.

„Po głębokiej refleksji postanowiłem poinformować wszystkich, że zdecydowałem, iż moja kariera zawodowa dobiegła końca. Wszystko, co mi teraz pozostało, to najpierw podziękować Bogu za umożliwienie mi osiągnięcia tyle w naszym ukochanym sporcie. Bardzo dziękuję wszystkim klubom, w których grałem: Joinville, Cruzeiro, Benfice, Chelsea, Jiangsu oraz Palmeiras. Zawsze będę nosił was i waszych kibiców w swoim sercu. Podziękowania należą się także reprezentacji Brazylii za zaszczyt zagrania na dwóch Mistrzostwach Świata, co było spełnieniem marzeń.”

Pójdę teraz inną ścieżką, ale z takim samym szczęściem i odwagą jak od dziecka, kiedy wbrew wszelkim przeciwnościom opuściłem małe miasteczko w Rio De Janeiro, by podbić świat” – napisał Ramires.

Wspólnie z reprezentacją Brazylii Ramires dwukrotnie brał udział na mistrzostwach świata. Po raz ostatni w narodowych barwach zagrał w 2014 roku.

