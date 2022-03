Były piłkarz Chelsea o prośbie The Blues. “Zawstydzająca”

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Były piłkarz Chelsea Graeme Le Saux skrytykował prośbę Chelsea dotyczącą rozegrania ćwierćfinału Pucharu Anglii przeciwko Middlesbrough bez udziału publiczności Oświadczenie The Blues spotkało się z dużą krytyką środowiska piłkarskiego.

Chelsea zaskoczyła dzisiaj swoją kuriozalną prośbą skierowaną do Middlesbrough

Kolejny rywal The Blues w Pucharze Anglii potępił życzenie londyńskiego klubu

Środowisko piłkarskie jest zażenowane próbą ekipy ze Stamford Brdge

Prośba Chelsea została wycofana

W związku z sankcjami nałożonymi na Romana Abramowicza i specjalną licencją przyznaną przez brytyjski rząd, dzięki której Chelsea może dokończyć The Blues muszą mierzyć się z licznymi ograniczeniami. Jednym z nich jest brak możliwości sprzedaży biletów dla kibiców. Dotyczy to również spotkań w ramach Pucharu Anglii, dlatego władze klubu ze Stamford Bridge skierowały się z prośbą do Middlesbrough, aby sobotnie spotkanie zostało rozegrane bez udziału publiczności.

Dość niecodzienna prośba spotkała się z dużą krytyką środowiska. Rywal Chelsea bardzo szybko wydał oświadczenie, w którym jasno zadeklarował, że prośby londyńskiego klubu są bezpodstawne i nie zamierza się do nich przychylać. Ponadto prezes Middlesbrough określił próbę The Blues jako “żałosną”.

Zażenowany postawą swojego byłego klubu jest także Graeme Le Saux, który na Stamford Bridge grał przez dwanaście lat. – Nie mogę wymyśleć bardziej zawstydzającego oświadczenia, które wyszło z klubu, w którym grałem przez dwanaście lat. Aroganckie. Jestem pewny, że nie odzwierciedla uczuć trenerów oraz piłkarzy – napisał na jednym z portali społecznościowych Le Saux.

Do kuriozalnej prośby The Blues ustosunkował się również Angielski Związek Piłki Nożnej wydając specjalne oświadczenie, w którym poinformowano, że po konstruktywnych rozmowach klub zdecydował się wycofać swoją życzenie. FA dodało, że pozostaje w stałym dialogu z londyńskim klubem oraz brytyjskim rządem w celu umożliwienia kibicom Chelsea udziału w spotkaniach ich drużyny.

Zobacz również: Newcastle chce latem bramkarza z najwyższej półki