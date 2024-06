PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter pierwszym wyborem Leicester City

Leicester City awansowało do Premier League, w czym swój wielki udział miał Enzo Maresca. Fantastyczną pracę włoskiego szkoleniowca dostrzegła Chelsea, która zatrudniła 44-latka w miejsce zwolnionego Mauricio Pochettino. To oznacza, że włodarze Lisów muszą znaleźć nowego trenera, ponieważ start sezonu 2024/2025 coraz bliżej. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom brytyjskiego dziennika “The Guardian”, to opiekunem drużyny The Foxes może zostać Graham Potter.

Co więcej, doświadczony menedżer ma być głównym kandydatem na nowego szkoleniowca Leicester City. Anglik od kwietnia 2023 roku pozostaje bez pracodawcy pomimo pojawiających się co kilka miesięcy ofert. 49-letni trener wówczas rozstał się ze wspomnianą wyżej Chelsea po tym, jak The Blues podziękowali mu z powodu niesatysfakcjonujących wyników. Graham Potter przed podjęciem wyzwania na Stamford Bridge pracował w Brighton & Hove Albion, Swansea City oraz Oestersunds FK.

Były opiekun Mew w ostatnim czasie otrzymał propozycję od dwóch holenderskich zespołów – Feyenoordu Rotterdam oraz Ajaksu Amsterdam – ale ostatecznie nie przekonały go zaoferowane warunki finansowe. Graham Potter oprócz tego jest łączony z powrotem do Brighton & Hove Albion, a także podjęciem pracy w Manchesterze United. Obie opcje są jednak mało prawdopodobne.