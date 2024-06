Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Al-Hilal przygotowuje ofertę za Victora Osimhena

Niewykluczone, że Victor Osimhen podczas najbliższego letniego okienka transferowego odejdzie z Napoli. 25-letni Nigeryjczyk przez dłuższy czas był łączony z przeprowadzką do Chelsea, ale The Blues ostatecznie wycofali się z wyścigu o podpis rozchwytywanego napastnika. Skuteczny snajper ostatecznie może obrać sensacyjny kierunek, ponieważ w swoim składzie widziałby go saudyjski Al-Hilal, który dysponuje ogromnymi środkami finansowymi.

Według najnowszych informacji włoskiego dziennika “Il Matino” klub z Arabii Saudyjskiej jest gotowy zapłacić za Victora Osimhena aż 120 milionów euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego w kontrakcie napastnika z Azzurrimi, więc gdyby zgodę na przenosiny wyraził sam piłkarz, to Napoli tak naprawdę nie miałoby nic do powiedzenia. Nie wiadomo jednak, czy 27-krotny reprezentant Nigerii zdecyduje się na opuszczenie Starego Kontynentu w tak młodym wieku.

Victor Osimhen w 32 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 17 goli i zaliczył 4 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia gwiazdę neapolitańskiej ekipy na 100 milionów euro. Urodzonego w mieście Lagos zawodnika w ostatnich miesiącach przymierzano również do Paris Saint-Germain oraz Arsenalu. Przyszłość atakującego powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.