Casemiro i Jadon Sancho jeszcze niedawno byli na wylocie z Manchesteru United. Ich sytuacja uległa jednak zmianie, co można wywnioskować z ostatnich wypowiedzi Erika ten Haga.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Manchesteru United

Casemiro i Sancho zostaną na Old Trafford? Ten Hag zabrał głos

Wydawało się, że Casemiro oraz Jadon Sancho podczas obecnego letniego okienka transferowego odejdą z Manchesteru United. Angielski klub jeszcze niedawno chciał pozbyć się tego duetu.

Pierwszy z wymienionych piłkarzy nie dojeżdżał poziomem sportowym, natomiast drugi zawodnik był skonfliktowany ze szkoleniowcem Czerwonych Diabłów – Erikiem ten Hagiem. Z ostatnich słów 54-letniego Holendra można jednak wywnioskować, że sytuacja obu gwiazd uległa zmianie.

– Casemiro jest jednym z naszych liderów i w każdej chwili może zrobić różnicę. Co z jego przyszłością? Wszyscy zawodnicy, których mam do dyspozycji, mogą wnieść wkład do naszego zespołu – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

– Jeśli chcesz zostać na Old Trafford i posiadasz odpowiednią jakość, to będziesz grać w pierwszym składzie. W innym przypadku pomożesz, wchodząc z ławki rezerwowych – dodał holenderski szkoleniowiec, odnosząc się do aktualnej sytuacji brazylijskiego pomocnika.

– Sytuacja Jadona Sancho? Dawne historie są już przeszłością. Zostawiliśmy wszystko za sobą i powiedzieliśmy wszystko na ten temat. Wiemy od siebie nawzajem, jakie są standardy i jak chcemy pracować. Czy przeprosił? Myślę, że nasze oświadczenie mówi wszystko, było jasne oraz oczywiste – stwierdził trener Manchesteru United, komentując swoje relacje ze skrzydłowym.