MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique - trener PSG

Julian Alvarez celem PSG. Opuści Manchester City?

Julian Alvarez w letnim oknie transferowym może odejść z Manchesteru City. 24-letni snajper poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością, ponieważ chciałby odgrywać pierwszoplanową rolę, a na Etihad Stadium podstawowym napastnikiem jest Erling Haaland. W związku z tym Argentyńczyk tego lata może być dostępny na rynku transferowym.

Z okazji na pozyskanie skutecznego atakującego pragnie skorzystać między innymi Paris Saint-Germain – przekazał Ekrem Konur na łamach portalu “CaughtOffside”. Paryżanie na swoim celowniku mają również Victora Osimhena, ale póki co nie mogą dogadać się z SSC Napoli w sprawie kwoty odstępnego za gwiazdę reprezentacji Nigerii.

PSG jest zainteresowane Julianem Alvarezem, a jeśli przystąpi do wyścigu o podpis mistrza świata, to musi liczyć się z dużą konkurencją. Chrapkę na zakontraktowanie argentyńskiego gwiazdora mają także tacy giganci jak Chelsea, Arsenal oraz Atletico Madryt. Bilans rozchwytywanego 24-latka w minionej kampanii to 54 spotkania, 19 bramek i 13 asyst.

36-krotny reprezentant Argentyny ostatnio wypowiedział się na temat swojej przyszłości. – Co prawda w zeszłym sezonie byłem jednym z zawodników, którzy rozegrali najwięcej minut w Manchesterze City, ale nikt nie lubi być pomijany w ważnych meczach. Każdy piłkarz chce pomóc swojemu zespołowi w kluczowych spotkaniach – powiedział Julian Alvarez.

– Co z moją przyszłością? Zobaczymy, najbliższy czas poświęcę na przemyślenia, a następnie podejmę najlepszą dla siebie decyzję – dodał środkowy napastnik, cytowany przez Fabrizio Romano.