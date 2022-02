Dwie twarze Man United; tylko remis w Burnley

PressFocus Na zdjęciu: Jay Rodriguez

Burnley zremisowało u siebie z Manchesterem United (1:1). Goście nie wykorzystali dominacji w pierwszej połowie, za co zostali skarceni po przerwie. Ta utrata punktów nie pozwoliła Czerwonym Diabłom awansować na czwarte miejsce w tabeli.

Wielki pech Manchesteru United w pierwszej połowie

Pierwsza połowa to popis dominacji w wykonaniu Manchesteru United. Goście raz za razem szarżowali pole karne Burnley i to pomimo tego, że Cristiano Ronaldo siedział na ławce rezerwowych. Po raz pierwszy Czerwone Diabły trafiły do siatki już w 13. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Bruno Fernandes, a Raphael Varane wygrał pojedynek z Jamesem Tarkowskim i trafił głową do siatki. Wcześniej swego rywala sfaulował jednak Harry Maguire, przez co Francuz nie mógł cieszyć się z debiutanckiego gola w nowych barwach. Goście pozostawali jednak w uderzeniu i po chwili objęli wymarzone prowadzenie. Marcus Rashford przytomnie poczekał na Luke’a Shawa, po czym do niego podał. Lewy obrońca ruszył w pole karne i odnalazł Paula Pogbę. Wracający po kontuzji Francuz otworzył wynik. Nie minęło kilka minut, gdy futbolówka znów znalazła się w bramce Nicka Pope’a. Rashford posłał dośrodkowanie z prawej strony, a piłkę do własnej siatki wstrzelił Josh Brownhill. Na jego szczęście arbiter dopatrzył się faulu Pogby.

Przebudzenie Burnley

Po zmianie stron Burnley rozpoczęło z nową energią i szybko przywróciło rezultat remisowy. Wout Weghorst ładnym podaniem odnalazł Jaya Rodrigueza, a ten płaskim strzałem pokonał Davida De Geę. Po chwili sam Weghorst był bliski gola, ale uderzył tylko w boczną siatkę. Ralf Rangnick wprowadził na boisko Cristiano Ronaldo, w nadziei, że Portugalczyk ponownie zapewni komplet punktów. To się jednak nie udało. Ostatecznie Czerwone Diabły jedynie zremisowały i nie przejęły czwartego miejsca.