Pressfocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Zaraz po meczu Man Utd – Brentford (3:0), brat Jesse Lingarda wyśmiał Czerwone Diabły w mediach społecznościowych. Była to reakcja na brak występu Anglika w poniedziałkowy wieczór, kiedy nastąpiło pożegnanie Maticia, Cavaniego i Maty.

Jesse Lingard kolejny raz nie zaliczył występu dla Man Utd

Anglik odchodzi z klubu latem, ale nie otrzymał szansy na grę w meczu pożegnalnym z innymi zawodnikami, którym wkrótce też wygasną kontrakty

Irytacji całą sytuacją nie krył brat piłkarza, wyśmiewając Czerwone Diabły na swoim profilu w mediach społecznościowych

Lingard już dawno szukał ucieczki z Old Trafford

Jesse Lingard udowodnił w zeszłym sezonie, że zasługuje na regularne występy w klubie z Premier League. Anglik pomógł przecież West Ham wywalczyć historyczny awans do Ligi Europy. Dobra forma w Londynie poskutkowała sporym zainteresowaniem drużyn na rynku transferowym. Nawet Młoty próbowały wykupić 29-latka, jednak Man Utd nalegał, by ich wychowanek wrócił na Old Trafford.

Mijały kolejne tygodnie, a Lingard dalej nie mógł cieszyć się grą. Dlatego też zimą naciskał, żeby Czerwone Diabły pozwoliły mu odejść. Wszystko przez wygasająca umowę w czerwcu. Obie strony byłyby wówczas zadowolone. Nic takiego nie miało miejsca i absolwent akademii Man Utd wkrótce odejdzie za darmo.

W poniedziałek Lingard drugi raz z rzędu oglądał poczynania swoich kolegów z trybun. Co więcej, do tej pory uzbierał zaledwie 16 występów w Premier League, z czego dwa z nich rozpoczynał od pierwszej minuty. Zdecydowana większość osób z jego otoczenia odczuwa żal do działaczy Man Utd i jest już zmęczona całą sytuacją. Po spotkaniu z Brentford (3:0) emocji na wodzy nie utrzymał brat Lingarda, który w relacji na Instagramie wyśmiał cały klub.

Jesse Lingard’s brother Louie Scott on Instagram last night 😬 pic.twitter.com/XoGTZrDpfK — utdreport (@utdreport) May 3, 2022

– “20 lat wylewania potu, krwi i łez. 4 krajowe puchary, 3 bramki w finałach. Nie było nawet pożegnania. Nic dziwnego, że w następnym roku ten klub zagra w Lidze Konferencji” – zaznaczył Scott..

– “Jesteście zarządzani przez ludzi, którzy nawet nie wiedzą jak działa spalony” – złośliwie zakończył.

Tego dnia zagrali Matic, Mata i Cavani, którzy podobnie jak Lingard odchodzą w lipcu za darmo. Dla całej trójki był to zapewne ostatni występ przed własną publicznością, więc uznano ten dzień za pożegnanie.

Z drugiej strony, fani Czerwonych Diabłów od dłuższego czasu protestują przeciwko rodzinie Glazerów. Szefostwo z Old Trafford popełniło już szereg złych decyzji. Man Utd prawdopodobnie od przyszłej jesieni zagra w Lidze Europy, co na pewno nie jest dobrą wiadomością dla klubowej kasy.

