Będą protesty kibiców United przeciwko rodzinie Glazerów

Grupa kibiców Manchesteru United planuje kolejne protesty przeciwko właścicielom klubu, rodzinie Glazerów, które mają zostać zapoczątkowane przy okazji kolejnego meczu Czerwonych Diabłów na Old Trafford w następną sobotę.

Fani Manchesteru United planują kolejne protesty przeciwko właścicielom klubu, rodzinie Glazerów

Grupa kibiców wzywa pozostałych fanów do przyłączenia się do protestów

Kibice zapowiadają długofalową akcję skierowaną przeciwko Glazerom

Kibice United po raz kolejny protestują przeciwko Glazerom

Grupa “1958” wzywa pozostałych fanów United do przyłączenia się do marszu przed rozpoczęciem spotkania, a także do zbojkotowania pierwszych 17 minut pojedynku z Norwich. Każda minuta ma symbolizować jeden rok panowania Glazerów w Manchesterze United.

Fani zachęcają jednak do protestu w spokojnych okolicznościach, aby nie doszło do podobnych wydarzeń jak sprzed roku, gdy mecz z Liverpoolem musiał zostać przełożony. Kibice Czerwonych Diabłów wtargnęli wtedy na murawę Old Trafford przez rozpoczęciem spotkania z The Reds.

Grupa planuje rozpoczęcie długotrwałej kampanii przeciwko Glazerom. – Nic się nie zmieni, dopóki głowa węża nie zostanie usunięta – napisano w oświadczeniu. – Zaczyna gnić od góry do dołu, jak każda firma. W klubie panuje ogromny bałagan, dlatego musimy działać i podnosić świadomość. Ale to nie będzie kolejny Liverpool. Uważamy, że było to jednorazowe, wyjątkowe wydarzenie. To początek ciągłych, nieustępliwych, pokojowych i legalnych protestów oraz działań przeciwko naszym właścicielom. Znamy stojące przed nami wyzwania i nie będziemy się wahać ani umniejszać tych celów.

Perspektywa wznowienia protestów pojawia się po roku, odkąd Glazerowie stali się celem nowych demonstracji fanów United po roli Amerykanów w nieudanym spisku dotyczącym Superligi.

Glazerowie od samego początku mają pod górkę z kibicami United. Są oskarżani o wyprowadzanie pieniędzy z klubu, marnowanie fortuny, a także spychanie klubu na dno zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnymi. W zeszłym roku kibice skierowali się również do partnerów handlowych United, grożąc bojkotem ich produktów.

