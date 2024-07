Klub Premier League włącza się do wyścigu o Joao Felixa

Jak informuje Matteo Moretto, Aston Villa dodała do swojej listy potencjalnych wzmocnień Joao Felixa. Wcześniej mówiło się, że Portugalczyk wróci do Benfiki Lizbona.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Unai Emery chce sięgnąć po Joao Felixa

Joao Felix po rocznym okresie wypożyczenia do Barcelony wrócił do Atletico Madryt. Wszystko wskazuje, że Portugalczyk niebawem ponownie zmieni barwy klubowe. Rojiblancos nie chcą zatrzymywać napastnika i zgodzą się na jego sprzedaż jedynie za stałą opłatą, na co Duma Katalonii niechętnie się decyduje ze względu na swoją sytuację finansową. Jednym z klubów, który widziałby Felixa jest Benfica Lizbona.

Teraz do tego grona należy dołączyć Aston Villę. Zdaniem Matteo Moretto Unai Emery zwrócił uwagę na 41-krotnego reprezentanta Portugalii i stał się kluczowym celem transferowym. 24-latek jest intrygującą opcją dla trenera, który ceni Felixa za wszechstronność.

Pozyskanie Felixa przez Aston Villę mogłoby wpłynąć na przyszłość Raphinhy. Klub z Premier League może zrezygnować z pościgu za Brazylijczykiem, tym samym zwiększając jego szanse na pozostanie w Barcelonie.

El Aston Villa se interesa por João Félix.



Unai Emery es un gran admirador del portugués.



Jorge Mendes también sigue trabajando en la vía Barça a pesar de las dificultades sobre la fórmula entre los clubes.



El Atlético ahora mismo sólo quiere venderlo. https://t.co/ex0DU4gVxe — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 22, 2024

Felix w poprzednim sezonie La Liga rozegrał 30 meczów pod wodzą Xaviego. Zdobył siedem bramek i dołożył trzy asysty. W trakcie mistrzostw Europy 2024 zagrał dla Portugalii w dwóch spotkaniach, a w trzech nie podniósł się z ławki rezerwowych.