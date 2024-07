Nico Williams dostał wiadomość od Barcelony. Już wiadomo, co z transferem

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Przełom ws. transferu Nico Williamsa. Barcelona gotowa aktywować klauzulę

Nico Williams od kilku tygodni jest intensywnie łączony z transferem do Barcelony. Jednak przenosiny skrzydłowego są utrudnione przez problemy finansowe Blaugrany. Za zawodnika trzeba zapłacić dokładnie 60 milionów euro, bo tyle wynosi jego klauzula wykupu z Athletiku Bilbao.

Biorąc pod uwagę obecne realia rynku transferowego, trzeba przyznać, że jest to niezwykle atrakcyjna cena. 22-latek udowodnił już swoją jakość na arenie międzynarodowej i gdyby nie klauzula, to zapewne kosztowałby nawet ponad 100 milionów euro.

Według serwisu Relevo w sprawie Nico Williamsa nareszcie nastąpił przełom. Barcelona miała poinformować agenta zawodnika, że jest gotowa aktywować klauzulę wykupu. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostaną ustalone szczegóły przenosin skrzydłowego.

Gwiazdor Athletiku Bilbao zwrócił na siebie uwagę udanym sezonem 2023/2024, podczas którego wystąpił w 37 meczach. Skrzydłowy zdobył w nich 8 goli oraz zanotował aż 19 asyst. W ten sposób przekonał Luisa de la Fuente do osadzenia go w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024. Williams był kluczową postacią w ataku La Furia Roja i znacząco przyczynił się do zdobycia złotego medalu.

Przenosiny do Barcelony byłyby dla 22-latka szansą na rozwinięcie kariery. Duma Katalonii to klub, który corocznie celuje w zdobywanie najwyższych trofeów.

