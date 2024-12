Arteta przeprosił gwiazdę Arsenalu. Obiecał mu więcej minut

Raheem Sterling został wypożyczony do Arsenalu w ostatnim dniu letniego okna transferowego. Mikel Arteta zamierza dać skrzydłowemu więcej okazji do gry na boisku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Sterling otrzymał gwarancję większej liczby minut w barwach Arsenalu

Arsenal w ostatnim dniu letniego okna transferowego zdecydował się na zaskakujący ruch. Jednym z bohaterów tego dnia został Raheem Sterling, który został wypożyczony przez Kanonierów do końca obecnego sezonu. Co ciekawe, The Gunners nie ponoszą żadnych kosztów związanych z transakcją za wyjątkiem płacenia 50% wynagrodzenia zawodnika.

Początek przygody z nowym klubem nie należy jednak do udanych. Raheem Sterling pełni zaledwie rolę rezerwowego, co odzwierciedla tylko 356 minut w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. Do tej pory skrzydłowy zdobył tylko jednego gola i dwukrotnie asystował.

Niebawem sytuacja reprezentanta Anglii może ulec zmianie. Mikel Arteta w jednym z wywiadów podkreślał, że Sterling robi co może, aby wywalczyć miejsce w składzie. Wysiłki piłkarza zostały docenione przez hiszpańskiego trenera, bowiem ten obiecał mu więcej minut.

– Szczerze mówiąc, chciałbym częściej widzieć go na boisku. Raheem stara się jak może. Jego zaangażowanie i oddanie drużynie jest wyjątkowe. Nadszedł czas, abym dał mu więcej minut – powiedział Mikel Arteta, cytowany przez portal caughtoffside.com.

Pod koniec listopada Sterling wystąpił w obu ligowych meczach Arsenalu. Najpierw pojawił się w końcówce spotkania z Nottingham Forest, gdzie zaliczył asystę. Z kolei tydzień później wszedł na ostatnie szesnaście minut rywalizacji z West Hamem.