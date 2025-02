Arteta stanowczo o wygraniu Premier League. “Po moim trupie”

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal goni Liverpool w walce o tytuł. Arteta nie traci wiary w mistrzostwo

Arsenal trzeci sezon z rzędu nie odpuszcza walki o mistrzostwo Anglii. W poprzednich dwóch kampaniach podopieczni Mikela Artety musieli uznać wyższość Manchesteru City. Ligę przegrali najpierw różnicą pięciu, a następnie dwóch punktów.

W trwających rozgrywkach Obywatele mają poważne problemy, przez co końcowy triumf wydaje się prawie niemożliwy. Na nieszczęście Arsenalu w grze o prymat w Anglii pojawił się inny kandydat, który niszczy każdego rywala na swojej drodze. Mowa o Liverpoolu, bowiem podopieczni Arne Slota idą jak burza. Po 27. kolejkach mają 11 punktów przewagi w tabeli nad Kanonierami.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mikel Arteta zapytany w jednym z wywiadów czy Arsenal zamierza odpuścić ligę w tym sezonie, udzielił stanowczej odpowiedzi. “Po moim trupie” – rzekł Hiszpan, cytowany przez Fabrizio Romano. “Jeśli przestanę wierzyć, pójdę do domu. Matematycznie wciąż jest to możliwe – dodał.

Aktualnie, choć strata wynosi 11 punktów, to Arsenal ma o jeden mecz rozegrany mniej w lidze niż Liverpool. Dodatkowo w maju pod koniec sezonu The Gunners zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu z The Reds. Kibice londyńczyków, tak jak Mikel Arteta mogą wierzyć w mistrzostwo, lecz nie obejdzie się bez pomocy innych drużyn, które muszą pozabierać punkty rywalom.

Arsenal oprócz rywalizacji w Premier League walczy również o triumf w Lidze Mistrzów. Kanonierzy w 1/8 finału zmierzą się z PSV Eindhoven. Pierwsze z dwóch spotkań odbędzie się za tydzień we wtorek (4 marca).