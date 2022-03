Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte nie spodziewał się takich trudności za sterami Spurs. Zimowe okienko w ocenie Włocha zostało przespane. Szkoleniowiec zdradził w rozmowie ze Sky Sports, że na koniec sezonu czeka go jeszcze spotkanie z zarządem, po którym zapadną wiążące decyzje.

Antonio Conte skupia się na wywalczeniu awansu do europejskich pucharów

Pod koniec sezonu trener zasiądzie do rozmów z zarządem

Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia, Włoch odejdzie

Conte odejdzie, jeśli nie dogada się z szefem Spurs

Antonio Conte przybył na ratunek Spurs jeszcze w pierwszej części sezonu. Trener z bogatym CV miał za zadanie doprowadzić zespół do czołówki Premier League, aby bić się o najwyższe cele. Pomóc w takiej kolei rzeczy miały zimowe transfery. Wówczas jednak lista życzeń Włocha nie została zrealizowana, dlatego rzutem na taśmę zakontraktowano dwóch piłkarzy Juventusu, zapewne dzięki dawnym powiązaniom Fabio Paraticiego z Turynem.

Dziś Tottenham jest daleko od założonego wcześniej celu. Co prawda, wciąż do rozegrania ma jeszcze dwie zaległe kolejki, więc istnieje szansa na zakończenie kampanii 2021/22 w TOP 6 angielskiej ekstraklasy. W ostatnich tygodniach Koguty strzelają gole na potęgę, a pod wodzą Conte odrodził się także Harry Kane. Powoli widać, że zespół nabrał wiatru w żagle, nawet mimo najnowszej porażki przeciwko Man Utd (2:3). Do tego piłkarze również są zadowoleni ze współpracy z 52-latkiem, więc wkrótce będzie trzeba zasiąść do rozmów z zarządem.

Daniel Levy to specyficzny biznesmen, ale sam przecież nalegał, żeby to Conte trenował jego klub. Zimą między panami doszło do małych zgrzytów, bo nie udało się spełnić oczekiwań Włocha. Dlatego latem obie strony zasiądą do rozmów, po których zapadną wiążące decyzje.

– Mam swoją wizję i ona się nie zmienia. Planuje zawsze walczyć o zwycięstwo i być konkurencyjnym. Zawsze będę podążał za swoją wizją – zaznaczył Conte w wypowiedzi dla Sky Sports.

– Pod koniec sezonu klub opowie o swojej wizji, a potem zobaczymy. W pewnym momencie będziemy musieli podjąć ważne decyzje – zdradził.

Chodzi o wizję wobec rozwoju zespołu. Conte spróbuje przekonać włodarzy, że Tottenham potrzebuje wzmocnień. Trener chciałby nową twarz na każdej pozycji. W przypadku, kiedy Levy będzie miał odmienne zdanie, Antonio Conte zapewne opuści Londyn, coś na wzór tego, co zrobił po mistrzowskim sezonie w Interze.

Z kolei w środę wieczorem Tottenham rozegra zaległy mecz z Brighton. W przypadku porażki londyńczyków droga do europejskich pucharów okaże się niezwykle trudna.

Brighton Tottenham 2.07 3.35 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. grudnia 2021 17:18 .

