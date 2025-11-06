Amorim zareagował na słowa Ronaldo. Apel trenera Man United

Cristiano Ronaldo w przeszłości był związany z Man United. W ostatnim wywiadzie wypowiedział się na temat sytuacji klubu. Na słowa Portugalczyka zareagował Ruben Amorim.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim z apelem do kibiców Man United. Poszło o słowa Ronaldo

Cristiano Ronaldo udzielił ostatnio dużego wywiadu. W rozmowie z Piersem Morganem poruszono wiele wątków. Nie zabrakło tematu Manchesteru United, czyli klubu, w którym 40-latek grał dwukrotnie. Najpierw był związany z Czerwonymi Diabłami w latach 2003-2009, a później 2021-2022. Z Old Trafford żegnał się w atmosferze skandalu, ale wciąż darzy klub olbrzymią sympatią.

Ronaldo przyznał, że aktualna sytuacja Manchesteru nie jest najlepsza, co wywołuje u niego smutek. Jego zdaniem potrzebna jest duża zmiana i powrót do korzeni. Portugalczyk uważa, że problemem nie są piłkarze lub trener, ale ludzie zarządzający klubem.

Na słowa Ronaldo zareagował Ruben Amorim, czyli obecny szkoleniowiec Manchesteru United. 40-latek zaapelował, żeby nie wracać do tego, co było w przeszłości, a skupić się na tym co czeka Czerwone Diabły w przyszłości.

– Cristiano wie, że ma ogromny wpływ na wszystko, o czym mówi. Jako klub wiemy, że w przeszłości popełniliśmy wiele błędów. Staramy się to zmienić. Nie skupiajmy się na tym co było. Musimy skupić się na przyszłości – powiedział Ruben Amorim.

Aktualnie wyniki zespołu są coraz lepsze, co przełożyło się na poprawę miejsca w tabeli. Manchester United po 10. kolejkach zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Do TOP4, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów tracą tylko jeden punkt.