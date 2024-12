Allegri blisko pracy w Premier League. Zaskakujący kierunek

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri na celowniku West Hamu

Massimiliano Allegri to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich szkoleniowców. Jego sukcesy obejmują sześć mistrzostw Serie A oraz pięć Pucharów Włoch. Po zakończeniu współpracy z Juventusem w maju tego roku, Allegri pozostaje bez klubu, co czyni go dostępnym kandydatem dla zespołów poszukujących nowego trenera. Co ciekawe, Włoch był niedawno widziany w Londynie podczas meczu Tottenhamu z Romą, co dodatkowo podsyciło plotki o jego potencjalnym angażu w Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

West Ham United zaliczył trudny początek sezonu i obecnie znajduje się zaledwie sześć punktów nad strefą spadkową w tabeli Premier League. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zmiana na ławce trenerskiej może być nieunikniona. Mimo to Allegri nie jest jedynym kandydatem – głównym rywalem do objęcia tej roli wydaje się Sergio Conceicao, były trener FC Porto, który zdobył uznanie dzięki sukcesom w portugalskiej lidze.

Allegri jest znany ze swojego pragmatycznego podejścia do gry, dlatego władze klubu wierzą, że mógłby ustabilizować grę zespoły szczególnie w defensywie. Włoski szkoleniowiec nigdy wcześniej nie pracował w Anglii, ale jego bogate doświadczenie z Serie A może okazać się cenne w wymagającej Premier League. Klub z Londynu wciąż jednak nie podjął ostatecznej decyzji o zwolnieniu obecnego menedżera, Julena Lopeteguiego.

Z kolei dla Allegriego, West Ham to dość zaskakujący kierunek. Wcześniej Włoch był wymieniany w kontekście znacznie bardziej utytułowanych klubów, jak Manchester United.