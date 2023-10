IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali jest jednym z piłkarzy zamieszanych w aferę bukmacherską

O sytuacji włoskiego pomocnika wypowiedział się jego agent

Beppe Riso przekazał, że 23-latek toczy teraz ważny mecz przeciwko swojemu uzależnieniu

Beppe Riso o problemach Sandro Tonalego

Fabrizio Corona, włoski dziennikarz, zdradził, że Sandro Tonali jest jednym z piłkarzy zamieszanym w aferę bukmacherską. Pomocnik Newcastle United przyznał się, że jest uzależniony od hazardu. Na temat sytuacji 23-latka postanowił wypowiedzieć się jego agent, Beppe Riso, który jest cytowany przez dziennik “La Gazzetta dello Sport”.

– Jest w szoku, wstrząśnięty i smutny. Mam nadzieję, że to doświadczenie uratuje życie jemu i wielu innym osobom, a także pomoże tym, którzy popadli w takie same nałogi jak on – powiedział.

– Sandro trenuje, a w sobotę przeciwko Crystal Palace może pojawić się na boisku. Zrozumiał, że musi w zdecydowany sposób stawić czoła temu problemowi. Newcastle United w tej chwili stoi całkowicie po jego stronie – przekazał Riso.

– Sandro teraz toczy ważny mecz przeciwko uzależnieniu od hazardu i na pewno go wygra – zakończył.

Sandro Tonali w letnim okienku transferowym zamienił Milan na Newcastle United. Koszt transferu wyniósł aż 64 miliony euro. Włoski pomocnik do tej pory rozegrał w koszulce angielskiego zespołu 10 spotkań i nawet raz udało mu się wpisać na listę strzelców.

