Adama Traore może latem opuścić ekipę Wilków

Pressfocus Na zdjęciu: Adama Traore

Traore może opuścić Wolverhampton podczas letniego okienka transferowego

Zainteresowanie zawodnikiem wyraża Valencia

Kontrakt Traore z Wilkami obowiązuje do czerwca 2023 roku

Adama Traore nie przedłuży kontraktu z Wolverhampton?

Dziennikarz piłkarski i ekspert ds. transferów w Europie Ekrem Konur uważa, że Traore latem może wrócić do swojej ojczyzny. Co ciekawe, w najbliższym czasie Wilki mają zamiar zaoferować Traore nowy trzyletni kontrakt, który związałby go z klubem minimum do 2026 roku.

Obecna umowa Traore z Wolverhampton wygasa w czerwcu 2023 roku i jak na razie skrzydłowy nie uzgodnił jeszcze warunków swojego nowego kontraktu. Wilki są zdeterminowane, aby zatrzymać u siebie swoją największą gwiazdę i zarobić na Traore, gdy do klubu wpłynie za niego bardzo korzystna oferta. Valencia nie zamierza jednak odpuszczać, co zwiastuje bardzo ciekawą sytuację podczas nadchodzących tygodni.

Adama Traore w bieżącym sezonie Premier League rozegrał 10 meczów, w których nie zanotował żadnej bramki ani asysty.

Czytaj także: Adama Traore zostanie najlepiej zarabiającym graczem Wolves