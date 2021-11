Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jeszcze nigdy nie otrzymał Złotej Piłki. Natomiast Lionel Messi w poniedziałek zgarnął już siódmą. Według najnowszych wieści przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z portalu WP Sportowe Fakty, maleją szanse Polaka na tę nagrodę w następnym roku. Wszystko przez zimowy mundial w Katarze i potencjalne zmiany w głosowaniu.

W przyszłorocznym plebiscycie Złotej Piłki może dojść do zmian w głosowaniu

Mundial w Katarze zacznie się w grudniu i France Football rozważa przeprowadzenie startu głosowania właśnie w tym samym miesiącu

Polska nie zapewniła sobie jeszcze awansu na mistrzostwa świata, co może mieć znaczący wpływ dla Lewandowskiego przy wręczeniu nagrody w 2022 r.

Co z galą Złotej Piłki w 2022 roku?

Robert Lewandowski rozegrał sezon życia 2019/20, kiedy z Bayernem sięgał po trofeum Ligi Mistrzów i mistrzostwo Niemiec. Z kolei 2021 r. Bawarczycy odpadli z elitarnych rozgrywek już na etapie ćwierćfinałów. Wówczas napastnik nie mógł pomóc swojej drużynie z powodu kontuzji, której nabawił się w eliminacyjnym meczu Polski z Andorą. Jednak pod koniec kampanii 2020/21 pobił legendarny rekord Gerda Muellera i został najskuteczniejszym strzelcem w Europie.

To wszystko nie wystarczyło, aby w poniedziałek (29 listopada) wygrał w plebiscycie France Football. Złota Piłka została przyznana Leo Messiemu. Po zakończonej gali wydawać się mogło, że “Lewy” będzie miał okazję wygrać tę prestiżową nagrodę w 2022 r. Od lat przecież głosy oddawane są do końca października.

W paryskich kuluarach zasłyszałem właśnie bardzo ciekawe informacje. Jeśli chodzi o głosowanie w przyszłym roku co do Złotej Piłki, to może zajść bardzo istotna zmiana. W mojej opinii mogłaby mieć ogromne znaczenie dla szans Roberta Lewandowskiego: https://t.co/ppqcjJ5ngl — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) November 30, 2021

Tymczasem Piotr Koźmiński doszedł do interesujących wieści. Okazuje się, że szefowie France Football poważnie myślą o zmianie dotychczasowych przepisów. Ze względu na katarski mundial w grudniu, głosowanie najwcześniej rozpoczęłoby się właśnie tego samego miesiąca.

Zapewne nie jest to dobra informacja dla Roberta Lewandowskiego. Skoro pod uwagę mają być brane osiągnięcia na mistrzostwach świata, 33-latek znalazł się w poważnych tarapatach. Tym razem to właśnie zwycięstwo Argentyny w Copa America pozwoliło Messiemu na odbiór Złotej Piłki już po raz siódmy w karierze.

Reprezentacja Polski, żeby awansować na mundial musi wygrać baraże. W nich jeszcze wszystko jest możliwe. Najpierw Biało-czerwoni zagrają z Rosją, a przy pokonaniu Sbornej staną do walki o awans do mundialu ze Szwecją lub z Czechami. Nawet w przypadku, gdy zespół Paulo Sousy poleci do Kataru, o sukces na arenie międzynarodowej będzie niezwykle ciężko.

Co do zmian w głosowaniu, nic do końca nie jest jeszcze pewne. Dopiero najbliższe miesiące przyniosą więcej informacji na ten temat.

