Wenger chce radykalnych zmian w piłkarskim kalendarzu

Były menedżer Arsenalu Arsene Wenger uważa, że piłka nożna potrzebuje radykalnego przeorganizowania kalendarza. Zdaniem Francuza rozgrywki ligowe powinny być rozgrywane od marca do listopada, a największe turnieje – Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy – odbywać się co dwa lata.

Odważne pomysły Wengera

Wenger od listopada 2019 roku zajmuje stanowisko dyrektora ds. globalnego rozwoju piłki nożnej w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).

– To jest moje marzenie, którego w tej chwili nie dzielę z wieloma ludźmi, ale myślę, że mam tę przewagę, że pracowałem w Japonii. Graliśmy tam od marca do listopada i było to idealne. Nie mówilibyśmy już więcej, że “on zdobył mistrzostwo w sezonie 2018/19”. Mistrzostwo byłoby zdobywane w 2018, 2019 czy 2020 roku – powiedział Wenger, cytowany przez ESPN.

– Uważam również, że musimy całkowicie przeorganizować kalendarz. Z prezydentem FIFA Giannim Infantino staramy się zorganizować spotkanie, że wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby całkowicie zreorganizować terminarz, ponieważ trzeba myśleć o przyszłości, w której trzeba będzie mniej podróżować – kontynuował Francuz. – Jestem przekonany, że aby zharmonizować światowy kalendarz, któraś strona musi ustąpić. Będzie to Europa lub reszta świata. To by uprościło sprawę. Nie zapominajmy również, że letnia przerwa wynika z czasów, gdy nie wszystko było profesjonalne. Dziś piłkarze nie wyjeżdżają na wakacje w trakcie sezonu – mówił Wenger.

– Drugi problem, który mamy, jeśli spojrzymy na piłkę nożną na świecie, to przepaść istniejąca między Europą i resztą świata. Uzyskanie większej liczby reprezentacji udających się na Mistrzostwa Świata pomoże rozwijać piłkę w mniejszych krajach, ponieważ będą mieli wtedy większe możliwości dostania się na nie i gry na światowym poziomie – kontynuował były menedżer Arsenalu.

– Jeżeli spojrzymy na drużyny występujące w Mistrzostwach Świata, średnia wieku wynosi 27-28 lat. Z uwagi na to, że mistrzostwa odbywają się co cztery lata, szansa na ponowne jego zdobycie jest bardzo mała, ponieważ przy kolejnym turnieju ci sami zawodnicy mają 32 lub 33 lata. Dlatego może powinniśmy organizować Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy co dwa lata, a z całej reszty zrezygnować. Organizujmy tylko rozgrywki mające sens i zrezygnujmy z rozgrywania wszystkich innych równolegle rozgrywanych turniejów – dodał Wenger.