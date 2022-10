PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ukrainy podczas meczu ze Szkocją

The Times i agencja Reuters informują, że Ukraina ma dołączyć do Hiszpanii i Portugalii, które walczą o prawo organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 roku. Według planu nasi sąsiedzi mieliby być gospodarzami jednej z grup podczas turnieju.

Rozpoczęła się walka o organizację mistrzostw świata w 2030 roku

Jak donosi agencja Reuters, Ukraina dołączyła do Portugalii i Hiszpanii. Te trzy kraje chciałyby razem gościć mundial za osiem lat

Swoje siły połączyły też cztery kraje Ameryki Południowej: Argentyna, Urugwaj, Paragwaj i Chile

Ukraina zostanie jednym z gospodarzy MŚ 2030? Dołącza do Hiszpanii i Portugalii

The Times oraz agencja Reuters poinformowały o dość zaskakującej kandydaturze. Ukraina dołączyła bowiem ponoć do Hiszpanii i Portugalii. Już od jakiegoś czasu wiadomo było, że dwa kraje z Półwyspu Iberyjskiego zamierzają postarać się o prawo do organizowania mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 roku. Teraz dołączył do nich nasz sąsiad.

Decyzję tę podjął prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, a także rządy Hiszpanii i Portugalii. Według postanowień pomiędzy trzema krajami, Ukraińcy mieliby gościć spotkania w ramach jednej z grup mundialu. Nowe partnerstwo ma zostać ogłoszone przez prezesów portugalskiego oraz hiszpańskiego związku piłki nożnej podczas środowej konferencji prasowej w siedzibie UEFA.

Mistrzostwa świata w 2026 roku po raz pierwszy odbędą się na terenie trzech różnych krajów – Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Wszystko wskazuje na to, że kolejna edycja turnieju powtórzy, bądź poprawi, ten wyczyn. Inna koalicja, która postara się bowiem o organizację mundialu w 2030 roku obejmuje aż cztery kraje. Mowa tu o Argentynie, Urugwaju, Chile i Paragwaju.

