Pressfocus Na zdjęciu: Rodrigo de Paul

Gra na Mistrzostwach Świata to dla większości zawodników jedno z największych wyzwań w karierze. W podobnym tonie podczas ostatniej rozmowy z dziennikarzami wypowiedział się Rodrigo de Paul. Argentyńczyk stwierdził zaskakująco, że nie będzie czerpał radości z gry na mundialu.

Rodrigo de Paul myślami jest już przy mundialu w Katarze

Pomocnik Atletico Madryt poruszył temat turnieju podczas ostatniego wywiadu

Argentyńczyk podkreślił jak wielka presja towarzyszy meczom na Mistrzostwach Świata

28-latek nie jest w stanie nie myśleć o zbliżającym się mundialu

Już za niecałe dwa miesiące nastąpi uroczysta inauguracja Mistrzostw Świata w Katarze. Dla większości piłkarzy wyjazd z reprezentacją narodową na mundial to wielki zaszczyt, ale też wyzwanie. Mimo to ze świecą szukać zawodnika, który nie chciałby poczuć dreszczyku emocji związanych z tym prestiżowym turniejem.

Na temat udziału w mundialu w rozmowie z TYC Sport wypowiedział się pomocnik Atletico Madryt – Rodrigo de Paul. 28-latek stwierdził jednak, że nie będzie czerpał z tego przyjemności.

– Lubię rywalizację, to coś z czym mam do czynienia na co dzień w Atletico Madryt. Ciężko jest wyłączyć się i nie myśleć wciąż o Mistrzostwach Świata w Katarze, bo bez względu na to co robisz, masz ciągle tę myśl z tyłu głowy. Dlatego właśnie moją głowę wciąż zaprzątają myśli o mundialu – stwierdził Hiszpan.

– Wiem, że kiedy nadejdzie czas mundialu prawdopodobnie nie będę czerpał z tego przyjemności. Wiąże się to z ogromną presją, rywalizacją, nerwowością i niepokojem. Wszystko stanie na głowie. Dlatego właśnie żyjesz teraz będąc tak bardzo na tym skupionym – dodał.

Reprezentacja Argentyny w grupie na Mistrzostwach Świata w Katarze zmierzy się z Arabią Saudyjską, Polską i Meksykiem.