PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Cortez

W kwietniu 2022 roku ekwadorska policja w ramach akcji “Operation Great Impact 10” aresztowała 18 osób, podejrzewanych o współpracę z gangiem Los Tiguerones. Wśród zatrzymanych pojawiła się jedna postać, która nie do końca pasowała do reszty grupy. Jednak jej obecność w tym gronie potwierdził sam minister spraw wewnętrznych. Czy Gabriel Cortez faktycznie jest winny?

W kwietniu 2022 roku ekwadorskie media żyły zaskakującym wydarzeniem. Gabriel Cortez, piłkarz Barcelona SC, został zatrzymany przez policję, działającą w ramach operacji skierowanej przeciwko gangowi Los Tiguerones

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru podczas konferencji prasowej zdradził, że pomocnik ekipy z Guayaquil jest odpowiedzialny m.in. za zlecanie zabójstw

Czy Gabriel Cortez faktycznie jest winny? 26-latek trafił do aresztu, jednak został z niego zwolniony i wrócił na boisko. Aktualnie trzykrotny reprezentant La Tricolor czeka na proces

Barcelona SC nie rozwiązała z nim kontraktu, ale wypożyczyła go do ligowego rywala, gdzie gracz imponuje dyspozycją strzelecką

“Wydawał rozkazy, zlecał zabójstwa”

Lista zarzutów nie należy do najkrótszych. Ekwadorskie władze oskarżają „Los Tiguerones” o handel narkotykami, terroryzm, morderstwa, wymuszenia, nielegalny handel bronią i ładunkami wybuchowymi. Podczas samej operacji, poprzedzonej czteromiesięcznym śledztwem, zatrzymano między innymi trzech policjantów, pozostających w czynnej służbie, przeprowadzono naloty na 29 budynków, skonfiskowano trzy pojazdy, 14 telefonów komórkowych, trzy kamery monitoringu i kilogram narkotyków. Jak na warunki południowoamerykańskie nie są to “imponujące” doniesienia. Nawet obecność policjantów nie budzi zdumienia. Jednak jeżeli to piłkarz trafia na okładki gazet w związku z jedną z bardziej medialnych spraw w kraju, powstaje zdecydowanie więcej pytań.

🔴 El jugador de Barcelona, Gabriel Cortez, 3 policías activos y 14 personas más fueron detenidos este viernes en Guayas, Esmeraldas y Manabí, por su vinculación con Los Tiguerones. Todos serán llevados a Esmeraldas, donde se les formulará cargos por delincuencia organizada. pic.twitter.com/WnKX8SQBQO — Tere Menéndez (@TMT30_) April 22, 2022

Gabriel Cortez pierwotnie nie został wymieniony wśród zatrzymanych. Informację o aresztowaniu zawodnika potwierdził minister spraw wewnętrznych Ekwadoru. Patricio Carrillo podczas konferencji prasowej zdradził, że 26-letni pomocnik „nie tylko był członkiem gangu, ale także wydawał rozkazy wynajętym mordercom.”

Klub odcina się od zachowania gracza, jednak nie od niego samego

W momencie zatrzymania Gabriel Cortez, noszący pseudonim El Loco, plasował się na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców ekwadorskiej Serie A, a Barcelona SC przewodziła ligowej stawce. Po ujawnieniu nazwiska gracza, podejrzewanego o członkostwo w organizacji przestępczej, klub z Guayaquil wydał oficjalny komunikat. Ídolo del Astillero odcięli się od działalności swojego piłkarza, jednocześnie odrzucając odpowiedzialność za rzekomo popełnione przez niego czyny:

Barcelona Sporting Club, ze względu na wydarzenia publiczne, które miały miejsce z udziałem jednego z graczy klubu, będzie szanował postępowania i śledztwo prowadzone przez organy sądowe. Jednocześnie podkreśla, że ​​działania prowadzone w sferze prywatnej przez jej graczy, pracowników i szkoleniowców są obce instytucji i w związku z tym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności. Będziemy monitorować przebieg tego procesu i czekać na uchwały podjęte przez wymiar sprawiedliwości, aby w odpowiednim czasie podjąć odpowiednie środki.

W komentarzach na Twitterze kibice zwracali uwagę na nieco wymowę słów klubu:

Życie osobiste zawodników musi interesować klub. To elitarni sportowcy, którym płaci się setki tysięcy dolarów, dlatego muszą pozostać w wyjątkowym reżimie dyscyplinarnym. Nie można zostawić ich dobremu Bogu, aby robili to, co tylko im się podoba.

Taka instytucja musi być zainteresowana tym, co piłkarze robią w życiu prywatnym, ponieważ w ten czy inny sposób wpływa to na klub.

Klub oficjalnie odciął się od pozasportowej działalności Corteza, jednak nie zostawił go na lodzie. By oczyścić atmosferę w szatni, pomocnik trafił na wypożyczenie do ekipy AD 9 de Octubre, ligowego rywala Barcelony. Zanim 26-latek wrócił do gry w piłkę, spędził 52 dni w areszcie tymczasowym, z którego został zwolniony dzięki staraniom swojego prawnika, Alfredo Arboledy. Zgodnie z jego słowami “prokuratura nie przedstawiła wystarczających argumentów uzasadniających zastosowanie środka zapobiegawczego”, dlatego jego klient będzie odpowiadał z wolnej stopy i znowu może zawodowo uprawiać futbol.

Czy wolność idzie w parze z niewinnością?

Arboleda zapowiedział rozpoczęcie walki o niewinność piłkarza, w którą niektórzy nie do końca wierzą. Wątpiący mają świadomość “stanu, w jakim obecnie znajduje się całe państwo” i zastanawiają się, w jakim celu przeprowadzono tak szeroko zakrojoną operację Policji Narodowej i Biura Prokuratora Generalnego, skoro podejrzewani o współpracę z organizacją przestępczą właściwie bez większego wysiłku wracają na wolność. A krajowe władze łączą Los Tiguerones z frontem Olivera Sinisterry, czyli grupą odpowiedzialną za porwanie i zabójstwo trzech pracowników gazety El Comercio, a także młodej pary z Ekwadoru. Pikanterii całej sprawie dodaje “publiczny wyrok”, wykonany słowami ministra spraw wewnętrznych, który w ekspresowym tempie zdradził nazwisko jednego z zatrzymanych. Czy Cortez faktycznie był członkiem gangu terroryzującego Guayaquil? Patricio Carrillo ujawniając jego dane, najwyraźniej nie miał najmniejszych wątpliwości.

¡RAZONES DE SU DETENCIÓN! 😐



El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó más detalles en rueda de prensa sobre el caso de Gabriel Cortez 🚨



Mira lo que dijo ⬇️ pic.twitter.com/Game4Cd59i — Radio Diblu FM 👳🏻‍♂️ (@RadioDibluFM) April 22, 2022

Gabriel Cortez, który aktualnie reprezentuje barwy Octubrinos, ma wrócić do swojego macierzystego klubu w styczniu 2023 roku. Czy reszta sezonu w wykonaniu 26-letniego pomocnika przebiegnie w zdecydowanie bardziej spokojnym tempie? Na razie piłkarz regularnie musi pojawiać się w sądzie, co nie przeszkadza mu w strzeleckich popisach na boisku. Dla Asociación Deportivo 9 de Octubre zdobył już osiem bramek w 15 meczach.

Natomiast w sierpniu Los Tiguerones znowu dali o sobie znać. W Guayaquil wybuchł domowej roboty ładunek wybuchowy, który zabił pięć osób i ranił 17. Przemoc i śmierć to codzienność dla wielu mieszkańców Ameryki Południowej. W 2021 roku na 100 000 Ekwadorczyków przypadło 14 morderstw, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim notowaniem. Z kolei w samej stolicy prowincji Guayas w 2020 roku życie straciły 363 osoby, rok później 688, a już teraz mówi się, że 2022 przebije i tę barierę.