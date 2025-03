Polska zaczyna zgrupowanie. Jak radzili sobie ostatnio wybrańcy Probierza? [RAPORT KADROWICZÓW]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Raport kadrowiczów przed startem zgrupowania reprezentacji Polski

Michał Probierz w czwartek po meczach w europejskich pucharach ogłosił 25-osobową kadrę na zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni w poniedziałek rozpoczną przygotowania w Warszawie do dwóch meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Na pierwszy ogień ich rywalem będzie Litwa (21 marca), a kilka dni później zagrają z Maltą. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Narodowym.

Co ciekawe selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się powołać dwóch kontuzjowanych zawodników. Nicola Zalewski i Jan Bednarek opuścili ostatnie mecze swoich drużyn, więc ich występ w nadchodzących spotkaniach kadry stoi pod znakiem zapytania. Ponadto do drużyny narodowej po rocznej przerwie wrócił obrońca Aston Villi – Matty Cash. Z nowych twarzy, których nie oglądaliśmy ostatnio w reprezentacji, można wymienić Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrazd czy Mateusza Wieteskę z PAOK-u Saloniki.

W poniedziałek piłkarze przylecą do Warszawy, gdzie rozpoczną się przygotowania do meczów z Litwą i Maltą. Czy nasi kadrowicze są w formie przed startem eliminacji Mistrzostw Świata? Przyjrzeliśmy się temu w cotygodniowym raporcie kadrowiczów.

Bułka czy Skorupski? Probierz musi wybrać “jedynkę” w kadrze

Pytanie numer jeden na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski brzmi: Kto będzie “jedynką” w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata? Kandydatów do gry między słupkami jest dwóch, a mianowicie Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Forma obu bramkarzy nie ułatwi decyzji selekcjonerowi, przysparzając mu duży ból głowy.

Skorupski w niedzielę po raz kolejny nie dał się pokonać żadnemu z piłkarzy Lazio. Polak ponownie zachował czyste konto, a łącznie nie stracił gola w 6 z 21 spotkań w Serie A. “Przez ostatnie 4 lata nie puścił gola w meczu przeciwko Lazio na własnym stadionie. Bezrobotny aż do 55 minuty, gdy uratował go słupek po strzale Zaccagni’ego. Miał spokojne popołudnie” – pisał portal Il Messaggero, wystawiając notę 6.

Dobre zawody rozegrał również Marcin Bułka, choć czystego konta nie udało mu się zachować. Golkiper Nicei skapitulował przy strzale Aye, lecz tak naprawdę nie mógł zbyt wiele zrobić. “Niezły mecz polskiego bramkarza. Podszedł do sprawy poważnie, broniąc dwa strzały Traorego i jeden strzał Perrina. Był bez szans przy strzale Aye, po którym padł gol” – ocenił serwis MaxiFoot.fr.

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut i czyste konto z Lazio

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut z Auxerre

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z Fiorentiną

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut z Jagiellonią Białystok

Kiwior i Walukiewicz na minus, Dawidowicz i Cash z plusem

Jeśli szukać gdzieś słabego punktu reprezentacji Polski to na pewno jest nim formacja obronna. Aktualnie z powodu kontuzji nie gra Jan Bednarek, czyli de facto lider naszej defensywny. Bartosz Bereszyński dopiero co wrócił po kontuzji i zagrał jedynie 146 minut. Kiwior oprócz meczu z PSV przyspawany jest do ławki w Arsenalu, a Walukiewicz zamiast jako stoper gra na prawej stronie. Jedynym powodem do zadowolenia może być forma Kamila Piątkowskiego i dobry mecz Pawła Dawidowicza z Udinese.

“Spokojny, czujny i sprytny. Polak naprawiał błędy swoich kolegów z defensywy. Krótko mówiąc, zawsze był na posterunku. Strażnik z opaską kapitana. Brawo” – pisał portal Larena.it o występie Dawidowicza. “Solidny. Gdy zostaje wezwany do akcji, nie popełnia błędów” – dodał włoski Eurosport.

Na pochwały za mecz z Club Brugge zasłużył wracający do kadry Matty Cash. Polak urodzony w Anglii udowodnił, że wraca do dobrej formy. “Stosunkowo spokojny wieczór dla polskiego obrońcy, widoczna była jego fizyczność — wygrał trzy z sześciu pojedynków o piłkę” – czytamy na BirminghamLive.co.uk.

Walukiewicz ze względu na problemy zdrowotne w Torino zmuszony jest do gry na prawej obronie. Mecz z Empoli pokazał, że Polak nie odnajduje się w bocznych sektorach, co wytknęła mu włoska prasa. “Na pozycji prawego obrońcy jest jak ryba wyjęta z wody. Vanoli uważa go za przydatnego na tej pozycji, ale widać, że nie ma tempa i nawyku gry na skrzydle” – ocenił portal ToroNews.it.

Jeszcze gorsze noty zebrał Jakub Kiwior za spotkanie z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. Przez brak regularnej gry środkowy obrońca odstawał w każdym aspekcie. “Odstawał jak bolący kciuk. Niezdarny z piłką i bez niej. Ukarany żółtą kartką za wątpliwy faul na Perisiciu” – ubolewał nad grą Kiwiora portal Goal.com, wystawiając mu notę 4 w skali 1-10.

Jan Bednarek (Southampton) – kontuzjowany

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – 45 minut z Reggianą

Matty Cash (Aston Villa) – 73 minuty z Club Brugge

Jakub Kiwior (Arsenal) – 90 minut z PSV i cały mecz na ławce rezerwowych z Chelsea

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – 90 minut z Alanyasporem

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) – 90 minut z Udinese

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 45 minut z Empoli

Mateusz Wieteska (PAOK Saloniki) – przerwa po sezonie zasadniczym

Odrodzenie Szymańskiego, Moder siłą napędową, Bogusz znowu z asystą

Za środek pola Michał Probierz powinien być pewny. Do świetnej formy wraca Sebastian Szymański, Mateusz Bogusz co tydzień zachwyca w Meksyku, a Jakub Moder stał się kluczowym piłkarzem Feyenoordu. Do tego znakomity weekend okraszony golem i asystą zaliczył Jakub Piotrowski, a dobry początek sezonu za oceanem notuje także Bartosz Slisz.

Na największe wyróżnienie wśród zawodników drugiej linii zasługuje Sebastian Szymański. Piłkarz Fenerbahce zdobył dwie bramki w Lidze Europy, lecz ostatecznie jego drużyna odpadła z turnieju. Forma ofensywnego pomocnika idzie w górę, co zauważyły tureckie media. “Przyczynił się do zdobycia 5 bramek w ostatnich 7 meczach i miał bezpośredni udział w zdobyciu 14 goli w tym sezonie. Szymański, który unikał brania na siebie odpowiedzialności, znów stał się ambitny“- pisał portal Sporgundemi.net.tr po meczu z Glasgow Rangers.

Szymański ładnie przylutował na Rangersach.pic.twitter.com/kaqFXvhz34 — Przemek Langier (@plangier) March 13, 2025

Dobry występ w europejskich pucharach zaliczył również Jakub Moder, strzelając pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. “Moder jest piłkarzem Feyenoordu dopiero od półtora miesiąca, ale już stał się jedną z sił napędowych zespołu” – zachwycał się serwis Voetbalprimeur.nl

Naszej uwadze nie umknął także Mateusz Bogusz i jego popisy w Meksyku. Nasz rodak najpierw ośmieszył legendarnego Sergio Ramosa, a w kolejnym meczu dołożył do swojego dorobku trzecią asystę w lidze. Jak na razie 23-latek w Cruz Azul zdobył jednego gola i zaliczył cztery asysty. Udział przy bramkach swojego zespołu miał także Jakub Piotrowski, który zanotował asystę i zdobył bramkę, a Łudogorec Razgrad wykonał kolejny krok w stronę zdobycia mistrzostwa Bułgarii.

Una estrella del futbol polaco le hace túnel a uno de los mejores defensores de la historia.



Bogusz en faena a Sergio Ramos.



Cosas que nunca imaginé ver en la Liga MX.



Tan exótica, tan sublime, tan única jaja.pic.twitter.com/2k2f2Acxu6 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 9, 2025

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 106 minut i dwie bramki z Glasgow Rangers oraz 32 minuty z Samsunsporem

Kacper Urbański (Monza) – cały mecz na ławce rezerwowych z Parmą

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 86 minut z Seattle oraz 66 minut i asysta z Atl. San Luis

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – kontuzjowany

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – 90 minut z Antalyasporem

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 7 minut z Augsburgiem

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 84 minuty z Interem Miami

Jakub Moder (Feyenoord) – 90 minut i gol z Interem oraz 90 minut z Twente

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad) – 90 minut, gol i asysta z Botev Vratsa

Kto partnerem Lewandowskiego? Piątek się zaciął, ale Buksa przełamał

Kolejną bramkę w lidze hiszpańskiej zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zapoczątkował comeback FC Barcelony w meczu z Atletico Madryt, gdzie Duma Katalonii wróciła z wyniku (0:2), wygrywając (4:2). Dziennik Mundo Deportivo pisał, że napastnik odkupił się w drugiej połowie za zmarnowaną sytuację z pierwszej połowy. “Zmarnował świetną szansę w pierwszej połowie, ale naprawił to fantastycznym golem, przywracając Barcelonie nadzieję przy wyniku 0-2“.

Bez zdobyczy bramkowej zakończył za to mecz w Lidze Mistrzów z Benifką. Natomiast w rywalizacji z portugalską drużyną angażował się w grę poza polem karnym, czym wniósł dodatkową wartość do zespołu. “Od kilku meczów nie ogranicza się tylko do przebywania w polu karnym i stara się angażować w grę. […] Choć nie był to jego najlepszy dzień, jego praca wnosiła wartość do drużyny” – ocenił Sport, przyznając Lewandowskiemu ocenę 6.

Dobrą zmianę w meczu Kopenhaga – Randers dał Adam Buksa. Napastnik wszedł na boisko w drugiej połowie i potrzebował zaledwie ośmiu minut, aby wpisać się na listę strzelców. W tym sezonie ma na swoim koncie już 7 goli w lidze. Trafienie w ostatnim spotkaniu było pierwszą bramką Polaka od prawie miesiąca. Powodów do zadowolenia nie miał za to Krzysztof Piątek. Napastnik Basaksehiru przedłużył czarną serię meczów bez gola do siedmiu spotkań, marnując rzut karny w starciu z Trabznonsporem.

W czwartek w Lidze Konferencji w barwach Panathinaikosu wystąpił Karol Świderski. Snajper “Koniczynek” tym razem nie wyróżnił się niczym szczególnym. Oddał jeden strzał przez 75 minut, lecz został zablokowany przez rywali. Na dodatek mało uczestniczył w grze, notując zaledwie 16 kontaktów z piłką.