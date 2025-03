Lewandowski ucieka Mbappe. Skorupski zatrzymał Milan. Bogusz szaleje w Meksyku [RAPORT KADROWICZÓW]

Aflo Co. Ltd. / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski, Robert Lewandowski i Mateusz Bogusz

Raport kadrowiczów. To był świetny tydzień dla reprezentantów Polski

Za niecałe trzy tygodnie kibice reprezentacji Polski ponownie zasiądą przed telewizorami, aby wspierać “Biało-Czerwonych”. Spotkaniem z reprezentacją Litwy podopieczni Michała Probierza zainaugurują eliminacje Mistrzostw Świata 2026. Cel jest prosty, a mianowicie wywalczenie przepustki na turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Co poniedziałek regularnie przyglądamy się naszym piłkarzom. Pod lupę bierzemy zawodników, którzy byli powołani do reprezentacji na ostatnie zgrupowanie w listopadzie przy okazji Ligi Narodów. Jaki był to weekend, a w niektórych przypadkach tydzień dla reprezentantów Polski? Zapraszam na raport kadrowiczów.

Skorupski udowadnia, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w Serie A

Ostatni tydzień lutego był niezwykle udany dla Łukasza Skorupskiego, który wraz z Bologną odniósł dwa cenne zwycięstwa w Serie A. Najpierw w środku tygodnia Rossoblu niespodziewanie pokonali AC Milan (2:1), a w niedzielę wygrali z Cagliari (2:1). Polak na wyróżnienie zasłużył przede wszystkim za spotkanie z Milanem, gdzie popisał się udaną interwencją, która przyczyniła się do zwycięstwa ekipy ze stadio Renato Dall’Ara. “Obronił strzał Musaha, co pozwoliło Bologni wygrać. Potwierdził, że jest jednym z najlepszych bramkarzy w Serie A” – ocenił Polaka portal TuttoBolognaWeb. W weekend nie miał zbyt wiele pracy w starciu z Cagliari. Co prawda nie zachował czystego konta, lecz nie obarczono go winą za utratę bramki. “Przez całe dziewięćdziesiąt minut nie był zbyt aktywny, nie można go było winić za gola Piccoliego” – pisał po meczu portal Tuttomercatoweb.com.

Bramkarz Nicei przyczynił się do zdobycia kompletu punktów w konfrontacji z St. Etienne. Drużyna z Lazurowego Wybrzeża wygrała (3:1), a Marcin Bułka zaliczył ważną interwencję, gdy na tablicy wyników widniał remis. “Gdyby nie kluczowa interwencja przy stanie 1-1, dynamika meczu mogła być zupełnie inna” – ocenił Bułkę portal Nicematin.com, przyznając mu ocenę 6 w skali 1-10.

Drągowski potwierdza, że jest w dobrej formie, o czym świadczy jego występ w meczu z Panetolikosem. Panathinaikos wygrał przed własną publicznością (2:0), a bramkarz zachował 15. czyste konto w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W sobotnim spotkaniu zaliczył dwie udane interwencje oraz zagrał 5 z 12 celnych długich piłek.

Świetny mecz zanotował Bartosz Mrozek, którego trzy dobre interwencje przeciwko Pogoni Szczecin przyczyniły się do zwycięstwa Lecha Poznań (3:0). W dodatku 24-latek został wybrany najlepszym piłkarzem Kolejorza w lutym na podstawie ocen wystawianych przez kibiców. Czyste konto w rywalizacji z Portowcami było jego jedenastym meczem w Ekstraklasie bez straconej bramki w aktualnym sezonie.

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut z Milanem i Cagliari

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut i czyste konto z St.Etienne

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z Panetolikosem

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut i czyste konto z Pogonią Szczecin

Piątkowski i Walukiewicz uratowali honor obrońców

O ile na innych pozycjach reprezentanci Polski błyszczeli, tak nasi obrońcy nie zaliczą ostatniego tygodnia/weekendu do udanych. Jan Bednarek opuścił mecz z Chelsea z powodu kontuzji. Michał Gurgul i Jakub Kiwior nie powąchali murawy nawet przez chwilę, a Tymoteusz Puchacz zagrał tylko 19 minut w pucharowym starciu z Manchesterem City. Nieco dłużej, bowiem całą drugą połowę zagrał Bartosz Bereszyński.

Honor naszych defensorów uratował w niedzielę Kamil Piątkowski. 24-latek i jego Kasimpasa zatrzymała ligowego giganta, czyli Galatasaray, remisując (3:3). Polak rozegrał dobre zawody, asystując przy wyrównującym golu Mortadha Ben Ouanesa. Do tego zanotował dziewięć interwencji i wygrał 4 z 7 starć o piłkę w powietrzu. Niestety przy jednym z goli rywala popełnił poważny błąd.

Ze zwycięstwa mógł cieszyć się Sebastian Walukiewicz, który rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w starciu z Monzą (2:0). Polak wystąpił na prawej stronie obrony i pokazał się z bardzo dobrej strony. W pierwszej połowie miał wyśmienitą okazję do zdobycia bramki, ale czujnością wykazał się golkiper gospodarzy. “Dobra postawa w obronie, ale ciąży na nim niewykorzystana szansa na zdobycie gola w pierwszej połowie” – ocenił portal Tuttomercatoweb.com

Jan Bednarek (Southampton) – kontuzjowany

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – 45 minut z Bari

Michał Gurgul (Lech Poznań) – cały mecz z Pogonią Szczecin na ławce rezerwowych

Jakub Kiwior (Arsenal) – cały mecz z Nottingham Forest na ławce rezerwowych

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – 90 minut i asysta z Galatasaray

Tymoteusz Puchacz (Plymouth) – 19 minut z Manchesterem City

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 90 minut z Monzą

Zieliński wrócił do Neapolu, Bogusz z przepięknym golem, Kozubal na cenzurowanym

Ostatni weekend był szczególnie ważny dla Piotra Zielińskiego, ponieważ pomocnik po raz pierwszy wrócił na stadion Napoli w barwach innego klubu. Polak na boisku zameldował się w 51. minucie, a fani Partenopei przywitali go oklaskami, ale również gwizdami. “Po wejściu Zielińskiego na stadionie Diego Armando Maradony słychać pomruk, a jako były piłkarz Napoli jest w centrum uwagi. Natychmiast oddaje się pracy na rzecz swoich kolegów z drużyny, co widać (i słychać), gdy kryje Lobotkę, uniemożliwiając mu jakiekolwiek znaczące zagranie” – ocenia portal Sportmediaset.it. Zieliński będąc na murawie, nie wyróżnił się niczym szczególnym. Natomiast warto zauważyć, że w drugiej połowie Inter został zepchnięty przez Napoli do głębokiej obrony. Włoska prasa wytknęła 30-latkowi brak utrzymania piłki przy nodze, aby uspokoić grę zespołu. “Rzadko udaje mu się utrzymać piłkę, by dać oddech swoim kolegom” – pisze portal Calciomercato.com, oceniając Zielińskiego na 6 w skali 1-10.

Kolejny efektowny występ w Meksyku zaliczył Mateusz Bogusz. Pomocnik kupiony zimą przez Cruz Azul zdobył przepiękną bramkę w meczu z Mazatian FC. 23-latek otrzymał przywilej wykonania rzutu wolnego z odległości dwudziestu kilku metrów. Futbolówka po fenomenalnym strzale prawą nogą odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Bogusz w starciu z Mazatian FC spędził na boisku 90 minut, podczas których oprócz gola zanotował dwa celne strzał, jedno kluczowe podanie oraz 46 kontaktów z piłką. Po raz kolejny popisał się celnością przy długich zagraniach, notując sto procent celnych długich piłek. Ponadto pięciokrotnie zatrzymał rywala faulem oraz dwukrotnie sam był faulowany.

W ostatnim meczu Feyenoordu kontuzji doznał Jakub Moder. Przez drobne problemy zdrowotne Polak nie mógł wystąpić w weekend w starciu przeciwko NEC Nijmegen. Robin van Persie na konferencji prasowej nie był w stanie przewidzieć czy Polak będzie gotowy na spotkanie z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Kontuzjowany jest także Nicola Zalewski, który opuścił ostatnie dwa mecze Nerazzurrich z Lazio w Coppa Italia i Napoli w Serie A.

Kiepski tydzień ma za sobą Kacper Urbański, bowiem jego Monza dwukrotnie musiała przełknąć gorycz porażki. Przed tygodniem ostatnia drużyna Serie A przegrała z Romą (0:4), zaś w niedzielę poległa w starciu z Torino (0:2). “Polak nie ma absolutnie żadnego wpływu na grę, będąc duchem w środku pola. Nie potrafi ani budować akcji, ani przerywać ofensywnych poczynań Romy. Jego taktyczna niekonsekwencja zmusza Nestę do zmiany tuż przed upływem godziny gry” – brutalnie ocenia Urbańskiego portal Tuttomercatoweb.com po meczu z Romą.

Intensywny tydzień z pewnością zaliczył Przemysław Frankowski, ponieważ jego drużyna w ciągu siedmiu dni rozegrała aż trzy spotkania. Galatasaray za każdym razem kończyło mecz remisem, zdobywając jeden punkt w starciu z Fenerbahce i Kasimpasą. W obu konfrontacjach wystąpił nasz wahadłowy, który zebrał dobre recenzje za udział w derbach Stambułu. W poniedziałkowym hicie ligi tureckiej zaliczył szęść udanych interwencji oraz 94 kontakty z piłką. Do tego wykonał 47 z 57 celnych podań i wygrał 3 z 5 pojedynków o piłkę. W rywalizacji z Kasimpasą również pokazał się z dobrej strony, notując m.in. jedno kluczowe podanie oraz wygrywając wszystkie cztery pojedynki o futbolówkę. Do tego zaliczył 91% skutecznych podań.

Lech Poznań co prawda wygrał z Pogonią Szczecin (3:0), lecz po meczu ogromną krytykę od kibiców Kolejorza zebrał Antoni Kozubal. Młody pomocnik poznańskiego zespołu rozegrał 88 minut, lecz w mediach społecznościowych fani domagali się ściągnięcia piłkarza z boiska.”Sorry ale Kozubal na dziś się nie nadaje do gry w pierwszym składzie, jest cieniem samego siebie z jesieni” – pisał fan na portalu X. “Kozubal nie wytrzymał bycia nawet one season wonder” – wtrącił inny kibic.

W tureckich mediach wyróżniony został Sebastian Szymański. Ofensywny pomocnik Fenerbahce nie tylko zaliczył asystę w meczu z Antalyasporem, ale również popisał się świetną interwencją w obronie, odbierając futbolówkę zawodnikowi drużyny przeciwnej. Krótkie wideo z udziałem Polaka opisano: “Sebastian Szymański, bardzo ambitny!“. 25-latek spędził na murawie osiemdziesiąt minut, podczas których m.in. udało mu się zagrać trzy kluczowe podania, posłać dwie długie piłki oraz wykonać 17 na 20 celnych podań.

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 61 minut z Galatasaray oraz 80 minut i asysta z Antalyasporem

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 90 minut z Lazio oraz 39 minut z Napoli

Kacper Urbański (Monza) – 56 minut z Romą oraz 33 minuty z Torino

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 90 minut i gol z Mazatian FC

Antoni Kozubal (Lech Poznań) – 88 minut z Pogonią Szczecin

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) – 90 minut z Koroną Kielce oraz 90 minut ze Śląskiem Wrocław

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – 68 minut z Seattle

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – kontuzjowany

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – 90 minut z Fenerbahce oraz 90 minut z Kasimpasą

Kacper Kozłowski (Gaziantep) – cały mecz z Fenerbahce w Pucharze Turcji na ławce rezerwowych

Taras Romanczuk (Jagiellonia) – 64 minut i gol z GKS-em Tychy

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 11 minut z Lipskiem w Pucharze Niemiec oraz cały mecz z Werderem na ławce

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 90 minut z Charlotte

Jakub Moder (Feyenoord) – kontuzjowany

Lewandowski i Świderski strzelali, Piątek i Buksa złapali zadyszkę

FC Barcelona wykorzystała potknięcie Realu Madryt i uciekła rywalom w tabeli na trzy punkty. Duma Katalonii wygrała z Realem Sociedad aż (4:0) w 26. kolejce La Ligi. Ostatnią bramkę w meczu zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to 21. trafienie w lidze. Hiszpańskie media pozytywnie ocenił występ kapitana reprezentacji Polski, zwracając uwagę, że miał udział w akcji, po której czerwoną kartkę otrzymał piłkarz gości. “Choć nie rozegrał wybitnego meczu, brał udział w dwóch kluczowych akcjach: jego podanie do Olmo stworzyło sytuację, która doprowadziła do czerwonej kartki dla Aritza Elustondo, a główka, którą obronił Remiro, została wykorzystana przez Araujo do zdobycia trzeciego gola” – pisał dziennik Mundo Deportivo. Z kolei dziennik Sport w skali od 1 do 10 wystawił Lewandowskiemu ocenę 8. “Dzięki swojej dobrej grze tyłem do bramki podał mistrzowską piłkę do Olmo, co doprowadziło do wyrzucenia Elustondo z boiska. Pokazał błysk genialności i nie zawiódł, jeśli chodzi o bramkę, strącając strzał z dystansu Araujo. Mógł zdobyć drugiego gola po świetnym dośrodkowaniu Lamine, ale jego główka minęła bramkę” – ocenił Sport.

Karol Świderski w końcu doczekał się swojego momentu w barwach Panathinaikosu. Napastnik zdobył premierową bramkę w nowym klubie, czym zapracował na uznanie wśród greckich kibiców. Tamtejsze media oceniając występ 28-latka, wyróżniły jego umiejętność gry głową. “Unai precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Karol Świderski znakomicie uderzył głową, dając Panathinaikosowi prowadzenie 1:0 do przerwy” – pisze sportal.gr. Radości, a zarazem ulgi ze zdobycia bramki nie ukrywał również sam Świderski. W pomeczowym wywiadzie przyznał, że zdobycie pierwszego gola dla “Koniczynek” było dla niego bardzo ważne. “Bardzo ważne jest dla mnie to, że zdobyłem bramkę. Jestem szczęśliwy, kiedy trafiam do siatki. To mój pierwszy gol dla Panathinaikosu i teraz wszystko będzie dla mnie łatwiejsze. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować grę w dobrym stylu” – mówił Świderski, cytowany przez serwis olaprasina1908.gr

W poprzednim tygodniu Basaksehir pauzował w lidze tureckiej, więc Krzysztof Piątek i spółka mieli okazję, aby nieco odpocząć. W czwartek drużyna ze Stambułu zagrała na wyjeździe z Eyupsporem w Pucharze Turcji. Reprezentant Polski spędził na murawie dziewięćdziesiąt minut, lecz nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Po fantastycznym początku roku Piątek złapał lekką zadyszkę, bowiem od czterech spotkań nie zdobył gola.

Midtjylland z Adamem Buksą w składzie odniosło ważne zwycięstwo w lidze w starciu z Nordsjaelland (2:1). Polak zagrał tylko czterdzieści pięć minut, a po przerwie na boisku zastąpił go Franculino, który zdobył jedną z bramek. Buksa nie wyróżnił się za bardzo będąc na murawie. Przy jego nazwisku zapisano jeden strzał zablokowany oraz jeden niecelny. Do tego cztery razy stracił piłkę na rzecz rywala. W pierwszej połowie zaliczył tylko 14 kontaktów z piłką.