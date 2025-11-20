Baraże MŚ 2026: wyniki losowania. Znamy pary barażowe o mundial

Wyniki losowania baraży o awans na mistrzostwa świata. Poznaliśmy pary półfinałowe i ścieżki barażowe. Zostało już tylko sześć miejsc na przyszłoroczny mundial.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Malta - Polska

Wyniki losowania par barażowych

W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych, których stawką jest awans na mistrzostwa świata. Pozostały cztery miejsca dla drużyn z Europy, a o ich losie zadecyduje zbliżająca się rywalizacja. O awans na mundial walczy również reprezentacja Polski, która zajęła drugą lokatę w swojej grupie eliminacyjnej.

Biało-Czerwoni trafili do ścieżki B, a w półfinale podejmą przed własną publicznością Albanię. W ewentualnym finale zagrają natomiast ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja.

Baraże rozegrają się pod koniec marca 2026 roku. Półfinały zaplanowano na 26 marca, a finały na 31 marca.

Eliminacje strefy UEFA

Ścieżka A

Włochy – Irlandia Północna

Walia – Bośnia i Hercegowina

Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Walia – Bośnia i Hercegowina.

Ścieżka B

Ukraina – Szwecja

Polska – Albania

Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja.

Ścieżka C

Turcja – Rumunia

Słowacja – Kosowo

Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Słowacja – Kosowo.

Ścieżka D

Dania – Macedonia Północna

Czechy – Irlandia

Gospodarzem finału będzie zwycięzca mecz Czechy – Irlandia.

Eliminacje interkontynentalne

Wylosowano również ścieżkę baraży interkontynentalnych. Weźmie w nich udział sześć zespołów, a na mistrzostwa świata awansują zwycięzcy dwóch ścieżek.

Ścieżka A

Półfinał: Nowa Kaledonia – Jamajka

Finał: Nowa Kaledonia/Jamajka – Demokratyczna Republika Konga

Ścieżka B

Półfinał: Boliwia – Surinam

Finał: Boliwia/Surinam – Irak