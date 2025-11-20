Baraże MŚ 2026: wyniki losowania. Znamy pary barażowe o mundial

Wyniki losowania par barażowych
W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych, których stawką jest awans na mistrzostwa świata. Pozostały cztery miejsca dla drużyn z Europy, a o ich losie zadecyduje zbliżająca się rywalizacja. O awans na mundial walczy również reprezentacja Polski, która zajęła drugą lokatę w swojej grupie eliminacyjnej.
Biało-Czerwoni trafili do ścieżki B, a w półfinale podejmą przed własną publicznością Albanię. W ewentualnym finale zagrają natomiast ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja.
Baraże rozegrają się pod koniec marca 2026 roku. Półfinały zaplanowano na 26 marca, a finały na 31 marca.
Eliminacje strefy UEFA
Ścieżka A
Włochy – Irlandia Północna
Walia – Bośnia i Hercegowina
Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Walia – Bośnia i Hercegowina.
Ścieżka B
Ukraina – Szwecja
Polska – Albania
Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja.
Ścieżka C
Turcja – Rumunia
Słowacja – Kosowo
Gospodarzem finału będzie zwycięzca meczu Słowacja – Kosowo.
Ścieżka D
Dania – Macedonia Północna
Czechy – Irlandia
Gospodarzem finału będzie zwycięzca mecz Czechy – Irlandia.
Eliminacje interkontynentalne
Wylosowano również ścieżkę baraży interkontynentalnych. Weźmie w nich udział sześć zespołów, a na mistrzostwa świata awansują zwycięzcy dwóch ścieżek.
Ścieżka A
Półfinał: Nowa Kaledonia – Jamajka
Finał: Nowa Kaledonia/Jamajka – Demokratyczna Republika Konga
Ścieżka B
Półfinał: Boliwia – Surinam
Finał: Boliwia/Surinam – Irak