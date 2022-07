fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah, Kylian Mbappe i Robert Lewandowski

Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie. Jednocześnie najlepsi piłkarze zarabiają krocie. Ile konkretnie? Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej danym przygotowanym przez dziennikarzy Daily Mail, którzy zainteresowali się tematem zarobków między innymi takich zawodników jak Robert Lewandowski, Neymar, Lionel Messi, czy Kylian Mbappe.

Pieniądze w piłce nożnej to temat, który elektryzuje kibiców na całym świecie

W ostatnich latach zestawienie związane z najlepiej opłacanymi piłkarzami zdominowało PSG

Tylko trzech zawodników kosztuje klub z Paryża rocznie 152 miliony euro

Goal.pl prezentuje TOP10 najlepiej wynagradzanych zawodników na podstawie danych Daily Mail

Ile zarabiają gwiazdy piłki nożnej?

Piłka nożna aktualnie w najmocniejszych ligach europejskich jest zawieszona. Zespoły biorą udział w zgrupowaniach, władze klubu koncentrują się na wzmocnieniach, a Goal.pl skupił się na tym, ile tygodniowo inkasują czołowi zawodnicy świata. 1 lipca nową umowę z Liverpoolem parafował Mohamed Salah, dzięki temu miały miejsce zmiany w czołówce najlepiej zarabiających zawodników świata. Egipcjanin może aktualnie liczyć na blisko 470 tysięcy euro tygodniowo. Taki stan rzeczy sprawił, że 30-latek został najlepiej opłacanym zawodnikiem w Premier League. Reprezentant Egiptu ma większe apanaże niż takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo (Man Utd), czy Kevin De Bruyne (Man City). Biorąc pod uwagę wszystkie najlepsze ligi na świecie, to Salah zajmuje czwarte miejsce. Jak natomiast wygląda pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających piłkarzy świata? Jak na tle gigantów piłki nożnej wygląda Robert Lewandowski? O tym poniżej.

10. Robert LEWANDOWSKI (Bayern Monachium – 406 tysięcy euro tygodniowo)

Robert Lewandowski aktualnie jest bohaterem sagi transferowej związanej z ewentualną przeprowadzką z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Wierząc medialnym doniesieniom, jeśli transakcja dojdzie do skutku i kapitan reprezentacji Polski zasili szeregi Katalończyków, to jego pensja mocno spadnie. Podobno zawodnik ma wówczas zarabiać tygodniowo 176 tysięcy euro. Lewandowski mimo wszystko chce zmienić klub. Wiadomo jednak, że mistrz Bundesligi niechętnie podchodzi do koncepcji związanej z rozstaniem z polskim zawodnikiem. Na dzisiaj Lewy może liczyć na zarobki w wysokości 406 tysięcy euro tygodniowo. W trakcie kampanii 2021/2022 zawodnik udowodnił, że zasługuje na sowite wynagrodzenie, bo zdobył 50 bramek w 46 spotkaniach.

9. Antoine GRIEZMANN (Atletico Madryt – 413 tysięcy euro tygodniowo)

Antoine Griezmann wciąż jest zawodnikiem FC Barcelony. Chociaż do 2023 roku został wypożyczony z ekipy z Camp Nou do Atletico Madryt. Umowa reprezentanta Francji z Katalończykami obowiązuje z kolei do 2024 roku. Mało jednak prawdopodobne, aby piłkarz jeszcze kiedyś wrócił do Barcy. Chyba że błyśnie niezwykłą skutecznością. W ostatniej kampanii jednak pod tym względem Griezmann nie zachwycił, bo strzelił zaledwie osiem goli w 38 spotkaniach. Jak na zarobki na poziomie 313 tysięcy euro, to zdecydowanie bilans niespełniający oczekiwań. Faktem jest jednak, że nie tylko Francuz miał problemy ze zdobywaniem bramek w poprzednim sezonie w szeregach Los Colchoneros, bo ten kłopot dotyczył również Luisa Suareza, czy Angela Correę, którzy zanotowali po 13 trafień.

7. David DE GEA (Manchester United – 435 tysięcy euro tygodniowo)

David de Gea jest pierwszym i jednocześnie jedynym bramkarzem w TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Hiszpan w ostatniej kampanii był zmuszony do kapitulacji łącznie 66 razy, w tym 57 razy tylko w Premier League. Czyste konto zachował natomiast w dziesięciu spotkaniach. Jasne jest, że golkiper musi pewien poziom prezentować. Gdy jednak nie ma wsparcia ze strony defensorów, to nawet jakby był najlepszy na swojej pozycji, to i tak nie wiele wskóra. Tak było właśnie z de Geą, który niejednokrotnie w nieprawdopodobnych okolicznościach wychodził obronną ręką z tarapatów. Niemniej ostatecznie nie będzie mógł w kolejnym sezonie cieszyć się grą w Lidze Mistrzów. Na osłodę zawodnikowi zostaje wysoka pensja na poziomie 435 tysięcy euro każdego tygodnia.

7. Erling HAALAND (Manchester City – 435 tysięcy euro tygodniowo)

Erling Haaland jest jednym z bohaterów trwającego okna transferowego. Norweski napastnik łączony był z FC Barceloną, czy Realem Madryt, ale ostatecznie zakotwiczył w Premier League, wybierając grę w Man City. Oczekiwania względem 21-latka są ogromne, bo Haaland już zdążył przyzwyczaić kibiców do tego, że jest maszynką do strzelania goli. Piłkarz związał się z klubem z Etihad Stadium umową na pięć lat. Haaland jako zawodnik Borussii Dortmund w 88 meczach strzelił 85 goli. Biorąc pod uwagę, ze w ekipie Josepa Guardioli są tacy zawodnicy jak Kevin De Bruyne, Jack Grealish, czy Riyad Mahrez, to można spodziewać się, że bilans Norwega nie będzie gorszy. Tym bardziej że Haaland praktycznie nie będzie miał konkurencji w ataku Obywateli, bo niedawno Gabriel Jesus rozstał się z klubem na rzecz transferu do Arsenalu. Przy okazji napastnik nie musi martwić się o swoją przyszłość, bo będzie zarabiał jako 21-latek krocie.

5. Kevin DE BRUYNE (Manchester City – 466 tysięcy euro tygodniowo)

Kevin De Bruyne jest kolejnym przedstawicielem aktualnych mistrzów Anglii w zestawieniu najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Belg w trakcie ostatniej kampanii po raz pierwszy od sezonu 2012/2013 zdobył więcej bramek, niż zanotował asyst. Jest to prawdopodobnie następstwem tego, że opiekun Man city częściej ustawiał De Bruyne na pozycji fałszywego napastnika. Biorąc pod uwagę, że teraz w klubie jest Erling Haaland, to sytuacja może się zmienić. Niemniej jak tak naprawdę będzie wyglądała współpraca między oboma zawodnikami, przekonamy się w sierpniu. Jasne jest natomiast, że 31-latek ma już na swoim koncie ponad 300 występów w Man City, będąc także na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii ekipy z Etihad Stadium. Więcej goli mają tylko Gabriel Jesus, Raheem Sterling i Sergio Aguero.

5. Cristiano RONALDO (Manchester United – 446 tysięcy euro tygodniowo)

Cristiano Ronaldo po kampanii 2021/2022 nie miał powodów do zadowolenia, bo nie wywalczył z Man Utd awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. 37-latek robił jednak, co w jego mocy, aby ten cel został zrealizowany. Portugalczyk zajął trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Premier League. Zawodnik ma jeszcze przez rok ważną umowę z klubem z Old Trafford z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ostatnio jednak nie brakuje spekulacji, że piłkarz może trafić do Chelsea. Trzeba też wiedzieć, że zawodnik nie tylko zapewnia konkretnemu pracodawcy odpowiednią wartość sportową, ale także marketingową. Zarobki na poziomie 446 tysięcy euro tygodniowo robia wrażenie.

4. Mohamed SALAH (Liverpool FC – 464 tysięcy euro tygodniowo)

Mohamed Salah na początku lipca podjął decyzję o przedłużeniu umowy z Liverpoolem. Egipcjanin w pewnym sensie skorzystał na odejściu z klubu Sadio Mane. Reprezentant Senegalu zdecydował się na kontynuowanie kariery w Bayernie Monachium. Były piłkarz AS Roma dzięki takiemu obrotowi wydarzeń otrzymał znaczną podwyżkę, która była też następstwem świetne postawy zawodnika w ostatnim sezonie, gdy w 51 spotkaniach zanotował 31 trafień i 16 asyst. W nowej kampanii Salah będzie współpracował między innymi z Darwinem Nunezem, więc siła ofensywna The Reds bez wątpienia wciąż będzie mocna. 83-krotny reprezentant Egipctu nie ukrywa, że jego celem jest wygrania drugiego mistrzostwa Anglii z Liverpoolem w trakcie sezonu 2022/2023.

3. NEYMAR (Paris Saint-Germain – 703 tysiące euro tygodniowo)

Neymar otwiera pierwszą trójkę najlepiej zarabiających piłkarzy świata, którzy całą resztę stawki pozostawiają daleko z tyłu. Brazylijczyk, mimo że każdego sezonu nie gra we wszystkich spotkaniach, to jest wynagradzany ogromnymi zarobkami. W trakcie ostatniej kampanii przegapił 22 mecze. Gdy większość gwiazd rozgrywa mniej więcej 50 spotkań w sezonie, to Neymar nawet nie przekroczył barierę 30 meczów w ostatnim sezonie. We wcześniejszej kampanii wystąpił natomiast w 31 bojach. Nie może zatem dziwić, że skończyła się cierpliwość prezydenta PSG do piłkarza. Tym samym coraz częściej słychać glosy, że reprezentant Brazylii może niebawem zmienić pracodawcę. Chętnych na pozyskanie Neymara nie brakuje. Niemniej niewiele jest klubów gotowych spełnić oczekiwania finansowe zawodnika.

2. Lionel MESSI (Paris Saint-Germain – 1 114 000 euro tygodniowo)

Lionel Messi długo był najlepiej opłacanym zawodnikiem w PSG. Sytuacja uległa jednak zmianie po przedłużeniu umowy Kyliana Mbappe z klubem. Argentyńczyk jest w każdym razie jednym z dwóch zawodników, którzy w TOP 10 najlepiej opłacanych zawodników mogą liczyć na tygodniowo apanaże w wysokości ponad miliona euro. Trzeba jednak pamiętać, że Messi na takie wyróżnienie solidnie pracował, wygrywając między innymi siedem razy Złotą Piłkę. Piłkarz ma też na swoim koncie trzy nagrody dla Najlepszego Zawodnika Roku UEFA i dwa razy sięgał po nagrodę dla Najlepszego Piłkarza Roku FIFA.

1. Kylian MBAPPE (Paris Saint-Germain – 1 160 000 tygodniowo)

Kylian Mbappe znalazł się na szczycie listy uwzględniającej najlepiej opłacanych piłkarzy świata dzięki nowej trzyletniej umowie. 23-latek długo analizował, czy ma przedłużyć kontrakt z PSG, czy może zdecydować na transfer do Realu Madryt. Ostatnie skusił się na propozycję giganta Ligue 1. Tym samym projekt PSG jest przede wszystkim skoncentrowany na Mbappe, który w ostatniej kampanii imponował skutecznością nie tylko w lidze francuskiej, ale także w Champions League. Nie może zatem dziwić, że reprezentant Francji zarabia krocie. Ogólnie każdego roku klub z Parc des Princes przeznacza na pensje Mbappe, Messiego i Neymara łącznie 152 miliony euro.

